خنزير برى يقتحم المحكمة العليا الباكستانية ويعتدى على حراس القاعة

اقتحم خنزير بري ضال مقر المحكمة العليا الباكستانية الذي يخضع لحراسة مشددة، الجمعة، الأمر الذي أصاب رجال الأمن بالارتباك.

وأصيب اثنان من حراس الأمن أثناء محاولة إخراج الخنزير البري وإبعاده من المكان حيث طرحهما الحيوان أرضا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، وطرد الحيوان المذعور في نهاية الأمر بعد نحو نصف ساعة.

وهذه هي المرة الثانية في السنوات الأخيرة التي يقع فيها مثل هذا الحادث، ففي عام 2010 اقتحمت ثلاثة خنازير برية منطقة انتظار السيارات في المحكمة العليا بعد أن أزعجها قص العشب حول المحكمة والقصر الرئاسي مما أسفر عن إصابة مندوبين لوسائل الإعلام كانوا هناك.

وتعيش الخنازير البرية في مناطق غابات كثيفة حول إسلام آباد الواقعة في واد على سفوح جبال الهيمالايا، ولذكور الخنازير البرية البالغة أنياب حادة وقد يصل وزن الحيوان الواحد إلى 220 رطلا.

وتهاجم الخنازير البرية الناس إذا شعرت بالخوف أو أصيبت بجروح.