ننشر النص الكامل لقانون ” الانتخابات الرئاسية ” بعد إقراره

أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ، القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

> وفي ما يلي نص القرار بقانون:

> رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادرة فى الثامن عشر من يناير 2014 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ـ قرر ـ القانون الاتى نصه

الفصل الاول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

> ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

> ويشترك فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الاتية:ـ أن يكون مصريا من أبويين مصريين ، ألا يكون قد حمل أو أى من والدية أو زوجة جنسية دولة أخرى ، أن يكون حاصلا على مؤهل عالأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ولو كان قد ر إليه إعتباره ، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ، ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

مادة 2 ، يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الاقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده مالايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

> وفى جميع الاحوال لايجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

الفصل الثانى: لجنة الانتخابات الرئاسية

> مادة 3 ، تتولى الاشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة ، أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، أقدم نواب رئيس محكمة النقض ،أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .

وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الاقدمية من أعضاء جهته القضائية.

> مادة 4 ، تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده.

مادة 5 ، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولايكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها باغلبية لاتقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية على النحو المبين فى هذا القانون.

ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الامانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

مادة 6 ،تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتى:ـ الاشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والاشراف على القيد بها وتصحيحها، إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وضع الاجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والاشراف على تنفيذها، تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح،و تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح ،إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح ،تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها ،وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القاون و التحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى إستخدام وسائل الاعلام المملوكو للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لاغراض الدعاية الانتخابية وتخاذ ماتراه من تدابير عند مخالفتها، وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها ،دعوة الناخبين للاقتراع على إنتخاب رئيس الجمهورية والاشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز، وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والاجنبية فى متابعة العملية الانتخابية، وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها

> البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة ،الفصل بقرارات نهائية فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية،تلقى النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.

> المادة 7 ،تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء.

مادة 8 ، للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة الى المشاركة فيها.

مادة 9 ، تلتزم اجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام باعمال التحضير والاعداد للانتخابات وجميع الاعمال اللازمة لذلك.

ويكون للجنة – فى سبيل مباشرة اختصاصاتها – طلب المستندات والاوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك. ولها ان تطب اى مستندات او اوراق او معلومات من اية جهة رسمية او عامة ، وان تكلف من تراه من الجهات الرسمية ، او من تستعين به من الخبراء باجراء اى تحقيق ، او بحث ، او دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها .

>الفصل الثالث : فى اجراءات الترشح بمنصب رئيس الجمهورية

> مادة – 10 – يحدد ميعاد بدء اجراءات انتخاب رئيس الجهورية ، ويوم الانتخاب ، ويوم الاعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك بمراعاة المنصوص عليها فى الدستور ، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .

مادة – 11 – تكون تزكية اعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب ان يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ، ولشخصية العضو الذى يزكية ولعضويته فى مجلس النواب، واقرار بعدم سبق تزكيته لآخر ، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الامانة العامة لمجلس النواب.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ، ويجب ان يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الاقامة ، واقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه او لآخر ، ويلتزم بمعرفة احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية ، او اية جهة اخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها .

مادة – 12 – يقدم طلب الترشح الى لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة ، خلال المدة التى تحددها على الا تقل عن عشرة ايام ولاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.

> ويجب ان يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة ، وعلى الاخص :النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح، شهادة ميلاد طالب الترشح او مستخرج رسمى منها، صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه ،اقرار طالب الترشح بانه مصرى من ابوين مصريين ، وبأنه لم يحمل هو او اى من والديه او زوجه جنسية دولة اخرى ، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، شهادة بأنه ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها طبقا للقانون ،اقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ، التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبى على المترشح، اقرار بانه لم يسبق الحكم عليه فى جناية او فى جريمة مخله بالشرف او الامانة وان كان قد رد اليه اعتباره، ايصال يفيد سداد مبلغ عشرين الف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد اليه بعد اعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وازالة الملصقات الانتخابية بحسب الاحوال ،بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل مايتصل به من اعمال اللجنة .

وتعتبر جميع الاوراق والاقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح اوراقا رسمية فى تطبيق احكام قانون العقوبات .

مادة – 13 – تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص ، وتعطى عنها ايصالات ، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والاجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية .

> وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات ، واعداد المزكين او المؤيدين لهم.

> ولكل من تقدم بطلب للترشح ان يعترض لدى اللجنة على اى طالب ترشح آخر ، مع بيان اسباب اعتراضه ، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان وفق الاجراءات التى تحددها اللجنة .

مادة – 14 – تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح ، والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدست

شبكةعيونالإخبارية

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