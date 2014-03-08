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أطباء المنيرة: يجب مساواتنا بجميع موظفى الدولة قبل فض الإضراب

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أطباء المنيرة: يجب مساواتنا بجميع موظفى الدولة قبل فض الإضراب أطباء المنيرة: يجب مساواتنا بجميع موظفى الدولة قبل فض الإضراب

واصل أطباء مستشفى المنيرة، اليوم السبت، الدخول فى إضراب كامل عن العمل بجميع التخصصات المتواجدة بالمستشفى، اعتراضاً على عدم تطبيق المشروع الأصلى للكادر بشقيه المالى والإدارى، وزيادة ميزانية الصحة والاعتراض على أوضاع الكادر.

وقال الأطباء، إن غرف الاستقبال والعناية المركزة تعمل طوال اليوم لاستقبال الحالات الحرجة، التى لابد على علاجها وتوفير كافة الخدمات الطبية لها، مدللين على ذلك بأن الحالات الحرجة لا تتطلب التأخير، فضلاً عنه أنه ليس له أى ذنب فى الأحوال التى تمر بها البلاد.

وطالب عدد من اأططباء بالمستشفى، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، العمل على تطبيق الكادر لضمان تحقيق التوازن والعدل والمساواة بين جميع موظفى الدولة بالبنوك والقضاء والداخلية والمؤسسات المتواجدة بالدولة، فضلاً عن أن توفير المال للطبيب يضمن حياة كريمة له.

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