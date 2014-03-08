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مظاهرة لطلاب "الدراسات التربوية" بجامعة القاهرة

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مظاهرة لطلاب "الدراسات التربوية" بجامعة القاهرة مظاهرة لطلاب "الدراسات التربوية" بجامعة القاهرة

نظم العشرات من طلاب معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة، وقفة احتجاجية، أمام القبة الرئيسية للجامعة، اليوم السبت، اعتراضا على قرار عميدة المعهد بإنهاء الانتداب الخاص بالدكتورة نرمين محمود، وعدم إدراج اسمها فى جداول المحاضرات التى أعلنها المعهد لطلاب الدراسات العليا.

وطالب الطلاب المتظاهرون، بضرورة التراجع عن قرار الإدارة حفاظا على مستقبلهم، حيث إنهم اختاروا المادة التى تدرسها الدكتورة نرمين محمود، وهى مادة "التوجهات المعاصرة فى تربية الطفل"، مؤكدين أن إدارة المعهد أنهت انتداب الدكتورة المذكورة بسبب كثرة الطلاب الذين اختاروا المادة التى تدرسها.

وقال ياسر الجبرى، أحد المنظمين للوقفة "إن أعضاء هيئة التدريس الذين تم ندبهم، مكلفين كل طالب بكتاب يبلغ سعره ٤٠ جنيها"، مطالبا بعودة الجداول القديمة، وأعضاء هيئة التدريس الأكادميين.

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