ضبط خلية إرهابية تخطط لاستهداف رجال الجيش والشرطة بالدقهلية

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام خلية إرهابية تخطط لاستهداف رجال الشرطة والجيش بالدقهلية، وضبطت بحوزتهم أسلحة ومتفجرات، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأضاف البيان أن التحريات أكدت تكوين «إبراهيم. ي.ع»، و«عبدالله. م»، و«محمد. م»، و«أحمد. م»، و«مصطفى. ج»، و«محمد. م»، و«رضا. م» وآخرين، جارٍ تحديدهم وضبطهم، تنظيما إرهابيا استهدف القيام بتفجيرات إرهابية في مدينة المنصورة، واستهداف ضباط وأفراد الشرطة وممتلكاتهم والمنشآت المهمة والحيوية، وإعداد التنظيم كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وألمح البيان إلى تمويل بعض أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين تلك الخلية، وأنهم يتخذون من الشقة الخاصة بالمتهم الثاني «عبدالله. م» مقرًا لعقد اجتماعاتهم، والترتيب والتخطيط لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، واستخدامها مخزنًا للأسلحة والمتفجرات والأدوات التي قاموا بإعدادها.

وضبط بحوزة الخلية 2 بندقية آلية و2 خرطوش، ومعمل كامل لتصنيع المتفجرات، و40 جرام نترات لاستخدمها في تصنيع المتفجرات، وكمية من البارود الأسود ، و «آر . بي جي» «مُصَنّع – القسام» موصل بدائرة كهربائية للتفجير، وكمية من أسطوانات دائرية الشكل تستخدم في تعبئة المتفجرات بها شريط لاصق مغناطيسي تستخدم في تفجير السيارات، ومكبس يدوى، وكمية كبيرة من المعدات والأدوات تستخدم في تصنيع المتفجرات، ومجموعة من الهواتف المحمولة موصلة بدوائر كهربائية وشرائح تستخدم في التفجير عن بعد.

كما تم ضبط كمية كبيرة من طلقات آلية وخرطوش من ذات عيار الأسلحة المضبوطة، ومجموعة من الأوراق التنظيمية وأجهزة لاب توب، ومقياس آفو ميتر وأنابيب معملية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تنظيمًا إرهابيًا لاستهداف ضباط وأفراد الشرطة وممتلكاتهم والمنشآت المهمة والحيوية، وأقروا بحيازتهم الأسلحة والمتفجرات والأدوات المضبوطة لاستخدامها في أعمالهم الإرهابية، حسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية.

وأضاف البيان أنهم عزموا تنفيذ عمل إرهابي كبير بإحدى المحافظات المجاورة للتمويه، وعدم لفت نظر الأجهزة الأمنية بالدقهلية إليهم، كما اعترفوا برصدهم أفراد الشرطة بمديرية أمن الدقهلية لاستهدافهم بوضع المتفجرات التي يصنعونها بسياراتهم وتفجيرها عن بعد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.