صفوت حجازي يطالب خلال محاكمته بإثبات سب وقذف المحكمة له بعبارة “محدش بيفهم”

سمح المستشار مصطفى حسن عبد الله للمتهم صفوت حجازى، فى قضية تعذيب مواطن، بالتحدث خارج قفص الاتهام ولكنه رفض قائلا اريد التحدث من داخل القفص فرد عليه رئيس المحكمة انا مش شايفك فخرج وعند وصوله امام المنصه القى السلام على الهيئة.

ولكنها لم ترد وعلل على ذلك رئيس المحكمة قائلا الهيئة “لا ترد”، فقال حجازى إن السلام لله فردت عليه المحكمة السلام.

وطالب حجازى فى بداية حديثه اثبات عدم رؤية المحكمة للمتهمين داخل القفص عند التحدث فرد عليه رئيس المحكمة قائلا مش هثبتها، فطالب حجازى اثبات فى محضر الجلسه رفض اثبات ما طلب اثباته.

كما طالب حجازى اثبات ان المحكمة قامت بسبه عندما قالت محدش بيفهم، ثم طالب بسماع اقوال العاملين بشركة سفير للسياحه ومحاكمتهم وايضا محاكمة كل من كان فى ميدان التحرير وقت ثورة يناير مما أدى إلى محاولة هيئة الدفاع اسكات حجازى