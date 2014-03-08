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جنح عابدين ترفض دعوى تطالب بحبس رئيس مجلس إدارة عمر أفندى

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جنح عابدين ترفض دعوى تطالب بحبس رئيس مجلس إدارة عمر أفندى جنح عابدين ترفض دعوى تطالب بحبس رئيس مجلس إدارة عمر أفندى

8 مارس 2014 | 1:47 مساءً

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قضت  محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار محمد العطار، وأمانة سر خالد عمر، فى ثالث جلسات دعوى تطالب بحبس رئيس مجلس إدارة محال “عمر أفندى”، لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية لرفعهم من غيرذى صفة.

وجاء بصحيفة الدعوى، أن شركة دار السلام للتجارة أقامت جنحة مباشرة ضد المعلن إليه، حيث إنه بتاريخ 28 يونيو 2010، أصدر المعلن إليه “شيك” بقيمة مائة ألف جنيه، من بنك فرع مصطفى كامل.

وعقب توجه الطالب إلى البنك لصرف الشيك اتضح أن الرصيد لا يكفى لسحب المبلغ المعلن عليه، ولذلك أقيمت الدعوى.

عاجل 2014-03-08

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