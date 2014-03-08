إضراب عمال هيئة النقل العام بالإسكندرية بالتزامن مع زيارة ” الدميرى”

دخل عمال النقل العام ومرفق الترام في إضراب مفتوح عن العمل بدءاَ من صباح اليوم السبت داخل جراجات المحافظة “محطة مصر- سموحة- سيدي بشر- برج العرب- العجمي، وذلك احتجاجاً على عدم رد وزار المالية مطالبهم المتمثلة في الحصول على مكافأة شهرين من كل عام والمقررة لهم منذ 3 سنوات، وتطبيق الحد الأدنى لأجور.

وندد المضربون بوزارة المالية، وطالبوا بسرعة تلبية مطالبهم التى يرونها مشروعه، وقد امتنع العاملين بالهيئة المتجمهرين داخل الجراجات عن توصيل الركاب، بعد محاولة فاشلة المواطنين إقناعهم بالعدول عن قرار الإضراب.

وكان الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل قد تفقد صباح اليوم المنطقة الأولى بميناء الإسكندرية، وصرح بأن أهمية تطوير المنطقة الأولى تنبع من كون ميناء الإسكندرية من الموانئ الهامة الذى يمر عبره سنوياً 60 % من حركة التجارة الخارجية .