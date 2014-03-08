أطباء السويس : 90 % نسبة المشاركة فى الإضراب المفتوح

قال الدكتور حازم شوقي ، عضو اللجنة النقابية لأطباء السويس ، ومنسق الإضراب بالمحافظة ، أن نسبة المشاركة من قبل الأطباء فى الإضراب الجزئي والمفتوح ،والذى بدء اليوم تنفيذا لقرار النقابة العامة بالقاهرة حيث بلغ 90 % بكافة المستشفيات .

أضاف شوقى فى تصريحات صحفية ، أن جميع العيادات الخارجية ، توقفت اليوم عن العمل ، والأطباء تابعوا الحالات الحرجة فقط ، مع إستمرار عمل عيادة الخارجية لمرضى السكر.

ونوه شوقى أنهم لم يرصدوا أى حالات مخالفة للأطباء ، موضحا أن الإضراب فى العيادات الخارجية ، سوف يستمر يوميا تنفيذا لقرار النقابة للمطالبة ، بتحسين منظومة الصحة على مستوي الجمهورية ، وحماية الأطباء والمواطنين .