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أطباء السويس : 90 % نسبة المشاركة فى الإضراب المفتوح

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أطباء السويس : 90 % نسبة المشاركة فى الإضراب المفتوح أطباء السويس : 90 % نسبة المشاركة فى الإضراب المفتوح

قال الدكتور حازم شوقي ، عضو اللجنة النقابية لأطباء السويس ، ومنسق الإضراب بالمحافظة ، أن نسبة المشاركة من قبل الأطباء فى الإضراب الجزئي والمفتوح ،والذى بدء اليوم تنفيذا لقرار النقابة العامة بالقاهرة حيث بلغ 90 % بكافة المستشفيات .

أضاف شوقى  فى تصريحات صحفية ، أن جميع العيادات الخارجية ، توقفت اليوم عن العمل ، والأطباء تابعوا الحالات الحرجة فقط ، مع إستمرار عمل عيادة الخارجية لمرضى السكر.

ونوه شوقى  أنهم لم يرصدوا أى حالات مخالفة للأطباء ، موضحا أن الإضراب فى العيادات الخارجية ، سوف يستمر يوميا تنفيذا لقرار النقابة للمطالبة ، بتحسين منظومة الصحة على مستوي الجمهورية ، وحماية الأطباء والمواطنين .

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