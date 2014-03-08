أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أجهزة الإنقاذ تتمكن من انتشال حاوية غرقت بمياه قناة السويس

Google+ Print
أجهزة الإنقاذ تتمكن من انتشال حاوية غرقت بمياه قناة السويس أجهزة الإنقاذ تتمكن من انتشال حاوية غرقت بمياه قناة السويس

هيئة قناة السويس

تمكنت أجهزة الإنقاذ بهيئة قناة السويس من إنتشال حاوية سقطت بتفريعة بورسعيد بالمجري الملاحي للقناة ، وذلك خلال عبور سيارة نقل ثقيل كانت تحمل علي متنها الحاوية وتعبر القناة بمعدية نقل السيارات ببورسعيد .

وقد تمكنت الرافعة ، التابعة لهيئة قناة السويس من إنتشال الحاوية التي لم تؤثر علي حركة عبور السفن للقناة التي سارت بشكل منتظم وطبيعي ، حيث عبرت القناة اليوم 51 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين طن.

يذكر أن معديات نقل السيارات والأفراد بين ضفتي قناة السويس والتابعة لهيئة قناة السويس تشهد يوميا عبور قرابة نصف مليون مواطن بين ضفتي القناة.

أ ش أ

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا