أجهزة الإنقاذ تتمكن من انتشال حاوية غرقت بمياه قناة السويس

تمكنت أجهزة الإنقاذ بهيئة قناة السويس من إنتشال حاوية سقطت بتفريعة بورسعيد بالمجري الملاحي للقناة ، وذلك خلال عبور سيارة نقل ثقيل كانت تحمل علي متنها الحاوية وتعبر القناة بمعدية نقل السيارات ببورسعيد .

وقد تمكنت الرافعة ، التابعة لهيئة قناة السويس من إنتشال الحاوية التي لم تؤثر علي حركة عبور السفن للقناة التي سارت بشكل منتظم وطبيعي ، حيث عبرت القناة اليوم 51 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين طن.

يذكر أن معديات نقل السيارات والأفراد بين ضفتي قناة السويس والتابعة لهيئة قناة السويس تشهد يوميا عبور قرابة نصف مليون مواطن بين ضفتي القناة.

أ ش أ