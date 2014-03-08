إضراب الصيادلة بمستشفى ببا والواسطى وإضراب جزئى للأطباء فى الرمد وبنى سويف العام

قام الصيادلة بمستشفى ببا والواسطى بالإضراب عن العمل، فيما أضرب 12 طبيا بمستشفى رمد بنى سويف عن العمل، وشهدت مستشفى بنى سويف العام انتظاماً فى جميع الأقسام عدا قسم الجراحة بالمستشفى، ورفض الأطباء فتح ابواب الصيدليات بمستشفى ببا والواسطى.

وقال الدكتور حاتم محمد، صيدلى بمستشفى الواسطى، أن الإضراب يأتي استجابة لقرارات الجمعية العمومية للأطباء، للمطالبة بصرف الكادر، واحتجاجًا على إقرار مشروع قانون تنظيم المهن الطبية، وأضاف حاتم أن نسبة الإضراب وصلت إلى 60 %، بينما لم يشمل الإضراب أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي والحالات الحرجة، مهدداً بإجراءات تصعيدية تتخذها النقابة قد تصل إلى الإضراب العام، والاستقالات الجماعية حال لم يتم تحقيق مطالبهم.

وفي سياقٍ متصل قال الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف: أننا لجأنا إلى صرف الأدوية عن طريق قسمي الاستقبال فى مستشفى ببا والواسطى المركزى، وتغلبنا على الإضراب، ولم يحدث أي شكوى من أي مريض.

وأضاف أنور أن مستشفى الرمد ببنى سويف أضرب بها 12 طبيا من بين 20 طبياً هم جمله الأطباء بالمستشفى، كما قام الأطباء الثمانية بعدم المشاركة فى الإضراب، فيما تم أرسال أخصائيين الجراحة إلى مستشفى بنى سويف العام بعد أن رفض أطباء الجراحة علاج المرضى، كما أكدعلى تمكنهم من السيطرة على الإضراب الجزئي، وعدم ورود أي شكوى من أي مريض.