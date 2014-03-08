وزير الرى: ننسق مع الزراعة لتوفيق أوضاع المزارع السمكية

قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، إنه سيعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومنظمات المجتمع المدنى على توفيق أوضاع المزارع السمكية المخالفة على نهر النيل، ومن بينها محافظة كفر الشيخ، باعتبارها تنتج ثلث إنتاج مصر من الأسماك.

وأضاف أنه سيمهل أصحاب المصانع فسحة من الوقت، لتوفيق أوضاعهم الخاصة بوقف تلويث نهر النيل من خلال الصرف الصناعى، وتركيب محطات صرف معالج، ثم إغلاق تلك المصانع فى حال عدم الاستجابة كما حدث مع أوضاع مصانع مماثلة فى محافظة المنوفية الأسبوع الماضى.

كما تفقد الوزير والوفد المرافق أعمال التطهير والصيانة الجارية على فرع رشيد، بالإضافة إلى تفقد حالة الرى والصرف ومشاكل نهايات الترع والالتقاء بجموع المزارعين خلال الجولة الميدانية على المجارى المائية بمركز سيدى سالم، وذلك بهدف وضح الحلول اللازمة لمشاكلهم وتذليل كافة التحديات التى تواجههم بالمنطقة.