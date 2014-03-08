مويس: كيف لمدرب أياكس أن يعرف فان بيرسي غير سعيد معنا!

نفى الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد ادعاءات فرانك دي بور المدير الفني لأياكس أمستردام بأن مواطنه روبن فان بيرسي غير سعيد في الشياطين الحمر.

وقال مويس للصحفيين "لا استطيع الرد على هذا التساؤل، لا أعرف كيف قد يعرف دي بور بأمر مثل هذا.. عدت مع فان بيرسي من فرنسا فلقد ذهبت لمباراتهم وشاهدتها وعدت لإنجلترا معه، لا أشعر أنني أريد الرد على هذا".

وكانت تقارير قد أشارت في يناير الماضي أن فان بيرسي قد يرحل عن مانشستر يونايتد الصيف المقبل في حالة عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن فان بيرسي قد انتقل لصفوف مانشستر يونايتد قادما من أرسنال في صفقة كلفت الشياطين الحمر 25 مليون إسترليني وقاده للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.