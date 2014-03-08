الأحذية المريحة هي الأبرز في أسبوع الموضة

بعد أن فاجأتنا دور الأزياء الفرنسية "Dior " و"Chanel " بتنسيق الأحذية الرياضية مع فساتين السهرات في أسبوع الموضة للكوتور والأزياء الراقية في يناير الماضي، بدا لنا أن تلك الدور مصرة على تنصيب الأحذية الرياضية كأبرز اتجاهات الموسم المقبل.

ولم يقتصر الأمر على الدور الباريسية فحسب، بل طغت هذه الأحذية العملية المريحة على معظم العروض، وظهرت بتصاميم مختلفة ومريحة في عرض المصمم Marc by Marc Jacobs في نيويورك، وعرض Alexander Mcqueen في باريس.

شاهدي الصور، وأخبرينا إن كنت سترتدين هذه الأحذية في الموسم المقبل.