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بدء الإضراب الجزئي المفتوح بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي بالإسكندرية

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بدء الإضراب الجزئي المفتوح بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي بالإسكندرية بدء الإضراب الجزئي المفتوح بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي بالإسكندرية

8 مارس 2014 | 1:25 مساءً

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أرشيفية

إضراب للأطباء – أرشيفية

دخلت المستشفيات الحكومية وهيئة التامين الصحى بالإسكندرية صباح اليوم السبت، فى إضراب جزئي مفتوح بمشاركة الأطباء والصيادلة، وقد قام الأطباء بتعليق العمل فى العيادات الخارجية وإغلاق الصيدليات العامة وعيادات الأسنان إلى أن تتحقق مطالبهم المتماثلة فى قانون كادر المهن الطبية، وإنشاء هيئة عليا للدواء، وقد شاركت مستشفى رأس التين والجمهورية ومستشفى كرموز العمالي ومستشفى المعمورة النفسية بالإسكندرية فى هذا الإضراب.

وتعليقاً على الإضراب قال الدكتور تامر حسن، الأمين المساعد لنقابة أطباء الإسكندرية، أن النقابة ملتزمة بقرار الجمعية العمومية، وتقف خلف الأطباء وتدعمهم فى تحقيق مطالبهم المشروعة، ونفى أن يكون الإضراب يشمل أقسام الطوارئ والخدمات العاجلة والحالات الحرجة والأقسام الداخلية بالمستشفيات أو التطعيمات وشهادات الوفاه والميلاد، كما أكد على صرف العلاج الشهري للأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة يومى الأثنين والخميس من كل أسبوع طوال فترة الإضراب المفتوح.

2014-03-08

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