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الرئاسة: قانون الانتخابات الرئاسية 60 مادة مكونة من 7 فصول

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الرئاسة: قانون الانتخابات الرئاسية 60 مادة مكونة من 7 فصول الرئاسة: قانون الانتخابات الرئاسية 60 مادة مكونة من 7 فصول

قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، أن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية تبلغ 60 مادة قسمت على 7 فصول، منها شروط الترشح وإجراءات الترشح وضوابط الدعاية الانتخابية.

وأضاف عوض، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الرئاسة، أن أبرز شروط الترشح، أن يكون “المرشح” مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أبويه أو زوجته جنسية اخرى ألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية.

وأشار عوض، أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالى، وألا يكون مصاب بمرض ذهنى أو بدنى، وأن يستطيع جمع 25 ألف توكيل وحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

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