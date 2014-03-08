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الانتهاء من سماع أقوال الدالي في “محاكمة القرن” .. ورفع الجلسة لإصدار القرار

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الانتهاء من سماع أقوال الدالي في “محاكمة القرن” .. ورفع الجلسة لإصدار القرار الانتهاء من سماع أقوال الدالي في “محاكمة القرن” .. ورفع الجلسة لإصدار القرار

8 مارس 2014 | 1:33 مساءً

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مبارك ونجليه وحبيب _ ارشيفية

مبارك ونجليه وحبيب

انتهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة من سماع اقوال اللواء كمال الدالي مدير امن الجيزة الحالي في القضية المعروفة اعلامياً بـ ” محاكمة القرن ” والمتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل .. وقامت المحكمة برفع الجلسة لإصدار القرار بعد المداولة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

عاجل 2014-03-08

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