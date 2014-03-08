براءة هشام سليم في استئنافه على حبسه شهر لإصداره شيك بدون رصيد

قضت اليوم السبت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد سميروالمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم بقبول استئناف الفنان هشام سليم،على حكم حبسه شهرا لإصداره ”شيك” بدون رصيد، وبراءته .

كان محامي هشام سليم، تقدم بطلب للمحكمة، بالطعن بالتزوير في صحة توقيع موكله على الشيك، فقررت المحكمة استكتاب المتهم وعرضه على الطب الشرعي.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد العطار قضت ببراءة الفنان هشام سليم، لاتهامه بتوقيع شيك بدون رصيد، حيث استأنفت النيابة على حكم البراءة، وقضت المحكمة بحبس سليم شهرًا، فاستأنف محاميه على القرار.