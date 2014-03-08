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47 تسريحة كعكة لحفلات الربيع

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47 تسريحة كعكة لحفلات الربيع 47 تسريحة كعكة لحفلات الربيع

حصلت كعكات الشعر على حصة كبيرة من التميّز فوق منصّات العروض. وفي الواقع، أنّ نجمها سطع في مختلف العروض العالميّة؛ ما يجعل من المرجّح أن نراها كثيراً في الأيام المقبلة.
أنواع كعكات الشعر كثيرة، فمنها الكعكة العادية والمضفورة والريترو والمستطيلة والرومانسية والكعكة أسفل الرأس وكعكة أعلى الرأس أو حتى الجانبيّة. إنّها تزيّن أيضاً الشعر الطويل والقصير.
• الخيار لك
اكتسحت كعكات الشعر منصّات عروض الأزياء، والآن تستعدّ لتزيين شعوركنّ. قد تفضّل إحداكنّ الكعكة المستطيلة، كتلك التي زيّنت شعر العارضات أو الكعكة المضفورة، أو حتى الكعكة العشوائيّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الكعكات سهلة التطبيق، وتضفي المزيد من الرومانسيّة والترتيب على شعرك خلال هذا الموسم.
• ضعي اكسسواراتٍ للشعر
اختاري واحداً من الاكسسوارات الرائجة خلال هذا الموسم، وزيّني به كعكتك المفضّلة. الاكسسوار سيزيد من جمال وأناقة تسريحتك.

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