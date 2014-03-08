بالصور .. أولى جلسات محاكمة 70 من الإخوان بالمنصورة بتهمة إثارة الشغب

بدأت اليوم محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر وعضوية المستشارين عصام مختار عبد المطلب والحسينى أحمد عطاالله، أولى جلسات محاكمة 70 متهم من جماعه الإخوان بينهم فرنسى الجنسية فى وقائع عنف وشغب بعد إلقاء القبض عليهم عقب فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة وتم القبض عليهم بالدقهلية بتهمة قيامهم بإتلاف منشآت عامة وخاصة والإعتداء على المواطنين.

بدأت الجلسة بحضور جميع المتهمين داخل القفص الحديدى، والذى أعدتة المحكمة خصيصاً لهذا الغرض بعد إجراء توسعات للقفص لكى يتسع لتلك الأعداد حيث أنها الأكبر منذ بدأ المحاكمات.