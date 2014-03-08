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وزير الصحة ينهى جولته بالمعهد الأزهرى ببنها..ويتوجه لـ"كفر سعد"

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أنهى الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، جولته الذى أجراها صباح اليوم السبت، لتفقد الإجراءات الوقائية بالمدارس بالتزامن مع أول أيام الفصل الدراسى الثانى، وذلك بالمعهد الأزهرى ببنها، بحضور المهندس محمد عبد العظيم محافظ القليوبية، والدكتور عمرو قنديل، وكيل وزارة الصحة لشئون الطب الوقائى.

وتفقد عدوى، العيادة المدرسية وغرفة العزل بالمعهد، بجانب الحمامات للتأكد من توافر المياه والصابون، داعيا كافة المواطنين لإرسال أطفالهم للمدارس بشكل طبيعى، مؤكدا أنه لا يوجد أى أمراض وبائية فى ، لافتا أن حالات الإصابة بالأنفلونزا المسجلة أمس لم تتجاوز 6 حالات فقط.

كما تفقد "عدوى" الفصول وتحدث مع الأطفال عن الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى، على رأسها غسل الأيدى بالماء والصابون.

وتوجه عقب انتهاء جولته بالمعهد فى زيارة خاطفة لقسم الرعاية المركزة بمستشفى جامعة بنها، على أن يتوجه بعد قليل للمدينة الجامعية بكفر سعد.

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