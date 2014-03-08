وزير الإسكان يحدد أسبوعًا للانتهاء من إجراءات استخراج رخص البناء

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة الانتهاء من استخراج رخص البناء فى حد أقصى أسبوع، وتعميم ذلك على باقى المدن الجديدة، حتى يتم القضاء على البيروقراطية داخل أجهزة المدن، وعدم تعطيل أى مشروعات استثمارية أو عقارية.

كما طالب رئيس جهاز مدينة بدر، بضرورة وضع خطة زمنية للانتهاء من مشاكل المدينة، التى يأتى فى مقدمتها الخبز والمياه والمواصلات وذلك لخدمة نحو 150 ألف نسمة بالمدينة.

من جانبه قال المهندس مجدى رجب رئيس الجهاز، أنه يتم تغذية المدينة بالمياه من خلال خطى مياه العاشر من رمضان ومدينة العبور بطاقة إجمالية 120 ألف متر مكعب فى اليوم، لافتا إلى أن إجمالى استثمارات مشروعات المياه بالمدينة تصل لـ483 مليون جنيه.

وبما يتعلق بالمنطقة الصناعية بالمدينة، أكد رئيس الجهاز أن المنطقة الصناعية بها 563 مصنعًا، وهناك نحو 97 مصنعًا جار استخراج الرخص لهم، لافتا إلى أن هناك نحو 17 مصنعًا متوقفًا، مشيرا إلى أن عدد العمال بالمنطقة الصناعية 11 ألف عامل.