نيويورك تايمز : مصر عزلت قطر عن دول الخليج

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن مصر أصبحت الدولة العربية الرابعة بعد سحب السعودية والإمارات والبحرين لسفرائها من قطر، وذلك بعد قرار الحكومة المصرية بعدم عودة السفير المصرى لقطر بسبب دعمها للإسلاميين في المنطقة، مختصة الرئيس المخلوع محمد مرسي وأنصاره من جماعة الإخوان.

ووصفت الصحيفة انسحاب السفراء واحتجاج مصر الرسمي على تدخل الدوحة فى شئون القاهرة التي بدأت بعد وقت قصير من خلع مرسي في الصيف الماضي بأنه يعزز تحالف الحكومة المصرية مع دول الخليج ، وألزم السعودية والإمارات والبحرين باتخاذ نفس المنهج وزاد من العزلة المفاجئة لقطر.

وألمحت الصحيفة الأمريكية، الى دور دول الخليج في دعم الشعب المصري ودعم الحكومة الجديدة من خلال ضح المليارات لمساعدة مصر في التغلب على الوضع الإقتصادي المتردي، تماما كما فعلت قطر بكثافة في محاولة لدعم الجماعات الاسلامية إبان حكمهم في العامين الماضيين.