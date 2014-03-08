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بالصور.. مسيرة بالدراجات” من الأردن لشرم الشيخ” لتنشيط السياحة

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بالصور.. مسيرة بالدراجات” من الأردن لشرم الشيخ” لتنشيط السياحة بالصور.. مسيرة بالدراجات” من الأردن لشرم الشيخ” لتنشيط السياحة

إنتهت أمس فعاليات مسيرة الدراجات ،بمشاركة 70 مشارك من” والاردن والبحرين والمانيا” ، في شرم الشيخ التي بدأت من بيترا بالأردن مرورا بطابا ونويبع ودهب ، في وسط إحتفالية كبرى بخليج نعمة بشرم الشيخ ، لتقدم رسالة أمان وسلام لكل سياح العالم الراغبين ، في القدوم لمنتجعات جنوب سيناء.

حيث  شارك في تنظيم ذلك المهرجان ، مجموعة شركات وفنادق سياحية بالإضافة الى جمعية” علشانك يا بلدى”.

وقال مايكل لونى برجر ،المانى الجنسية ،من منظمي المسيرة أن هذه المسيرة التي إستمرت لمسافة 350 كيلو متر ، داخل جنوب سيناء ، تثبت أن جنوب سيناء امنة تماما.

وقالت مها طه ،متسابقة ، أنه كل عام يتم تنفيذ هذا السباق ، بمساعدة منظمة المانية ، على أن يتم إختيار قضية لمعالجتها.

وأضاف أحمد النواوي ، أحد المشاركين ، “أن السباق بدا من منطقة بيترا بالأردن ، ووصلنا بالعبارة لطابا ، وإستمر السباق حتى شرم الشيخ لمسافة 350 كيلو متر ، لنثبت للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان ،حيث لم يتعرض المشاركين لأى اذى داخل سيناء.

وطالبت أماني عجورة صحفية اردنية مشاركة في السباق بان يكون هناك طريق دولي بين الدول العربية حتى يتم التعاون بين الدول العربية وتنشيط السياحة العربية.

وأكدت الدكتورة محمد ، فلسطينية ، تعيش في الأردن إحدى المشاركات في السباق ، أن طوال طريق السباق من طابا لم نشعر بأي خوف أو تهديدات ، بل كان شعورنا بأن مصر أم الدنيا ، واشادت بالإهتمام من الشرطة وسيارات الإسعاف التي كانت ترافقهم طوال السباق.

وكان في إستقبال المتسابقين بشرم الشيخ كل من ، اللواء أحمد فوزى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، و اللواء محمود الحفناوي مدير أمن جنوب سيناء،  واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ ، والدكتورة هبة زهران الخبيرة السياحية ورئيسة لجنة الموار بغرفة المنشآت الفندقية ، الى جانب عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ.

وقد اقيم إحتفال كبير في خليج نعمة للمتسابقين بمشاركة مئات السائحين والعاملين بالسياحة.

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