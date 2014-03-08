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ماليزيا وفيتنام تبحثان عن الطائرة الماليزية المفقودة

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ماليزيا وفيتنام تبحثان عن الطائرة الماليزية المفقودة ماليزيا وفيتنام تبحثان عن الطائرة الماليزية المفقودة

أرشيفية – سقوط طائرة

نفى الرئيس التنفيذي، للخطوط الجوية الماليزية أحمد جوهري يحيى، اليوم، التكهنات التي أثيرت عن أن الطائرة الماليزية التي كانت متجهة إلى العاصمة الصينية بكين قد هبطت في مدينة “نانمينج” الصينية.

ونقلت وكالة أنباء “برناما” الماليزية عن جوهرى قوله ،خلال مؤتمر صحفي السبت، “إن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية فقدت الاتصال ببرج المراقبة الجوية في سوبانج عند الساعة 2:40 صباحا أي بعد ساعتين من إقلاعها من مطار كوالالمبور الدولي، مشيرا إلى أن فرق البحث والإنقاذ الماليزية والفيتنامية بدأت عملياتها في بحر الصين الجنوبي داخل المجال الجوي لماليزيا وفيتنام”.

وأكد ضرورة انتظار نتائج البحث، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تتلق الخطوط الجوية الماليزية أي تأكيد علي أن الطائرة هبطت في “نانمينج” بالصين.

يذكر أن الطائرة كانت تقل على متنها 14 جنسية مختلفة، بينهم 152 صينيا و38 ماليزيا و12 إندونيسيا و7 إستراليين و3 فرنسيين و4 أمريكيين، فيما كانت الصين قد أرسلت سفينتي إنقاذ إلى بحر الصين الجنوبى للبحث عن الطائرة الماليزية التى فقدت بعد ساعتين من إقلاعها من مطار كوالالمبور.

أ ش أ

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