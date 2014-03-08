السوشي: طبق السلطان سليمان المفضّل

المقادير :
-500 غرام من أرز كاليفورنيا أو اليابان، مسلوقة
-شريحة من العشب البحري (إختياري)
-حبّتان من الخيار مقطّعتان على شكل أعواد رقيقة
-100 غرام من شرائح الزنجبيل
-50 غراماً من الكافيار، للتزيين (إختياري)
طريقة التحضير:
1-يوضع الأرز الياباني على شكل مسطّح على شرائح الخشب المخصّصة لإعداد لفائف "السوشي"، مع إضافة شريحة من العشب البحري.
2-يعدّ الحشو عبر خلط الخيار وشرائح الزنجبيل.
3-تلفّ شرائح الخشب المخصّصة لإعداد لفائف "السوشي" ليصبح الحشو في الداخل والأرز في الخارج، ثم تغمّس في الكافيار، وتقطّع بالتساوي.
(هذه المقادير تكفي 3 أشخاص).
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