السوشي: طبق السلطان سليمان المفضّل

المقادير :

-500 غرام من أرز كاليفورنيا أو اليابان، مسلوقة

-شريحة من العشب البحري (إختياري)

-حبّتان من الخيار مقطّعتان على شكل أعواد رقيقة

-100 غرام من شرائح الزنجبيل

-50 غراماً من الكافيار، للتزيين (إختياري)

طريقة التحضير:

1-يوضع الأرز الياباني على شكل مسطّح على شرائح الخشب المخصّصة لإعداد لفائف "السوشي"، مع إضافة شريحة من العشب البحري.

2-يعدّ الحشو عبر خلط الخيار وشرائح الزنجبيل.

3-تلفّ شرائح الخشب المخصّصة لإعداد لفائف "السوشي" ليصبح الحشو في الداخل والأرز في الخارج، ثم تغمّس في الكافيار، وتقطّع بالتساوي.

(هذه المقادير تكفي 3 أشخاص).

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