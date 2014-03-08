فيجولي يرفض الرد على تلميحات مدرب الجزائر بتعمد تخلفه عن الخضر

/أ ش أ/ رفض الدولي الجزائري سفيان فيجولي المحترف فى نادى فالنسيا الاسباني الرد على تلميحات المدير الفنى للمنتخب الجزائرى وحيد حليلوزيتش حول تخلفه عن تربص الخضر في مبارة سلوفينيا.

كان المدرب البوسني قال خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة المذكورة ” انه تفاجأ لغياب فيجولي واختيار الوقت غير المناسب لإجراء العملية الجراحية ، وما زاد من غرابته هو أن اللاعب تدرب بصفة عادية مع ناديه فالنسيا وسيشارك في المقابلة ضد أتليتيك بلباو الأحد المقبل” .

وقال اللاعب فى تصريحه لصحيفة “لاس برونفانسياس” “كنت أفكر في أن أقول شيئا بخصوص موضوع الانتقادات لكن في الحقيقة لا داعي”.