راغب علامة:زوجتي على علم بكل مغامراتي النسائية

دبي_ صباح جميل تصوير: عبد الله رمال وشريف لاشين

على هامش الحفل الذي أحياه في مدينة زايد الرياضية في الإمارات العربية المتحدة، التقينا الفنان راغب علامة وأجرينا معه هذا اللقاء الجريء، الذي فتح فيه قلبه وأوضح العديد من الأمور المتعلقة بقصته مع أحلام، وتصريحات للمرة الأولى، فماذا قال عن أحلام، ونانسي؟ ومفاجأة ابنه خالد له، والشركات التي تستبعده عن الحفلات، ومن المرأة التي تقف وراء نجاحه.

*ماذا تحدثنا عن برنامج الواقع الذي ستقدمه؟

إحدى الشركات المنتجة قررت أن تنتج لي برنامجاً على طريقة وأسلوب حياتي اليومية، كيف أقضي يومي بين العمل والسفر ليرصدوا واقع حياتي.

*من المؤكد أنك ستخفي شيئاً عن الجمهور أثناء التصوير؛ لأن كل فنان يحب أن يحتفظ بجزء من حياته لنفسه، فما الذي تنوي أن تخفيه عن جمهورك؟

ضاحكاً: من المؤكد أن الكاميرا لا تلازمني وأنا أستحمّ، فما من ممنوعات، كل شيء سيكون واضحاً، الممنوع فقط هو الحمّام وغرفة النوم.

*هل هذا يعني أنك من الممكن أن تعمل على مسلسل سيرة ذاتية يحكي قصة حياتك؟

لمَ لا؟ ولكن، كل شيء في وقته، فحياتي مليئة بتاريخ من النجاحات والقصص والمغامرات.

أي مغامرات تقصد؟

مغامراتي دائماً "نسوانجية".

*ألا تخشى أن تقرأ جيهان هذا الكلام؟

ضاحكاً: هي على علم بكل مغامراتي.

*إذاً، من تختار أن يقوم بدور "السوبر ستار" راغب علامة في مسلسل قصة حياتك؟

راغب، وإذا لم يكن أنا، فسيكون خالد ابني.

بين أحلام ونانسي

*لننتقل إلى برنامج «أراب آيدول» ما القنبلة التي ستفجرونها هذا الموسم؟

لا توجد قنابل، فهناك مواهب ونحن نساعدهم ونركّز عليهم، ليس هناك أي «شخصانية» إلا بين أعضاء لجنة التحكيم.

أحلام تحب الحكي

*هل تقصد أحلام؟ ما هي قصة الشروط التي وضعت؟ فتارة نسمع أنك وضعت شروطاً وتارة أخرى نسمع أحلام وضعت شروطاً!

(مقاطعاً).. لا.. لا.. أنا لم أضع أي شروط أبداً، خاصة استبعاد أي عضو من أعضاء لجنة التحكيم، كوني رئيس اللجنة، فلم أطلب أبداً تغيير أي عضو.

*إذاً، ما هي القصة؟

القصة هي أن أحد أعضاء اللجنة، وهي أحلام، تحب «الحكي» كثيراً، وظلت تقول «يا أنا يا راغب في البرنامج» لتفتعل بروباجندا من حولها، والطلب الوحيد الذي طلبته من قناة «إم بي سي»، وهذه المرة الأولى التي أصرح فيها بذلك، وهي التعامل بحزم معها في تصريحاتها؛ لأنها تختلق مشاكل قبل البرنامج، وهذا ضد مصلحة البرنامج، وأنا ضد هذا الأسلوب، لذلك طلبت منهم السيطرة على هذا الموضوع.

*لماذا تصرّ على وجودها في البرنامج طالما من حقك استبعادها كرئيس لجنة تحكيم؟

لأنني أكبر من أن أطلب هذا الطلب، وصراحة الموضوع ليس شخصياً، وأنا رجل «بروفيشنال» (محترف).

*لاحظنا أن غزلك لنانسي عجرم الدائم المقصد منه هو إثارة غيظ أحلام؟

سأسألك سؤالاً وأريد الجواب منك: «إذا كان أمامك طاولة وعليها طبق حلو وطبق يزعجك فأيهما تختارين»؟

أكيد، الحلو.

ضاحكاً: "أهو أنا كدا".

*لكنك لم تجبني عن سؤالي: هل كنت تقصد ذلك؟

لا، سأقول لك طوال عمري أتغزل بنانسي «ضاحكاً». ولأن أحلام موجودة يظهر وكأني أقصدها والجو يساعد على ذلك، وهي تأخذ الموضوع بحساسية، لكن صدقيني أحلام غير مقصودة بهذا الموضوع أبداً، أنا أحب نانسي جداً، وأنا صديق شخصي لها ولزوجها الدكتور فادي، وأراها امرأة بقمة الأنوثة والجمال، نانسي لا تحتاج أن تلبس خاتماً زجاجياً وتقول ثمنه مئة مليون، أو ساعة مقلدة وتطلّ على التلفزيون، وتقول «أنا أرتدي ساعة ثمنها كذا» فهذه ليست من أهداف البرنامج. نانسي معروفة بأنها غنية جداً، ولديها مجوهرات «أد ما بدك»، ولم تستعرض بها في البرنامج؛ لأن هدفها ليس العرض، هدفها هو البرنامج، وأنا أحترم فيها هذا الشيء، بينما أحلام تستعرض بالملابس والمجوهرات.

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