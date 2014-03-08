محمد بن راشد يشارك في جلسة عصف ذهني صينية بصحراء الإمارات

كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " عن أنه شارك مجموعة موظفين صينيين جلسة " عصف ذهني " كانوا يؤدونها تحت غافة في صحراء الإمارات .

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر " : " في جولة صحراوية صباحا مع ابنتي الجليلة تفاجأت بمجموعة موظفين في جلسة عصف ذهني تحت غافة وسط الصحراء ..أعجبتني فكرتهم ".

وأضاف سموه : " شركتهم من الصين .. جلست معهم وسألتهم عن بعض أفكارهم .. وتحدثنا عن تجربتهم في الامارات .. قضيت وقتا جميلا معهم ".

وبثه سموه هذه الصور من الجلسة .