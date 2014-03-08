أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يشارك في جلسة عصف ذهني صينية بصحراء الإمارات

Google+ Print
محمد بن راشد يشارك في جلسة عصف ذهني صينية بصحراء الإمارات محمد بن راشد يشارك في جلسة عصف ذهني صينية بصحراء الإمارات

كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " عن أنه شارك مجموعة موظفين صينيين  جلسة " عصف ذهني " كانوا يؤدونها تحت غافة في صحراء الإمارات .

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر "  : "  في جولة صحراوية صباحا مع ابنتي الجليلة تفاجأت بمجموعة موظفين في جلسة عصف ذهني تحت غافة وسط الصحراء ..أعجبتني فكرتهم ".

وأضاف سموه : " شركتهم من الصين .. جلست معهم وسألتهم عن بعض أفكارهم .. وتحدثنا عن تجربتهم في الامارات .. قضيت وقتا جميلا معهم ".

وبثه سموه هذه الصور من الجلسة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية