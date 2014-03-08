«ممثلو الطيران» يتفقون مع «زعزوع» على مطالبة ألمانيا لبفع حظر السفر لمصر

أعلنت مجموعة من ممثلو شركات الطيران، «شركات Air Berlin- Air Cairo- Air Germania- Condor- Lufthansa- Spot Group- Tui Fly »، السبت، عن اتفاقهم على مخاطبة وزارة الخارجية الألمانية لحثها على إرسال وفد أمني إلى شرم الشيخ لتفقد الأوضاع الأمنية بها بهدف رفع حظر السفر إليها في أقرب وقت ممكن.

وعقد هشام زعزوع، وزير السياحة، اجتماع هاماً مع تلك الشركات لمناقشة الوضع الراهن، وبحث كيفية تطوير أسلوب دعم الطيران العارض، وتحفيزهم من أجل زيادة حركة السياحة الوافد إلى مصر.

وقال الوزيرإنه تم الاتفاق مع الاتحاد الألماني لشركات الطيران علىأن إصدار الاتحاد تقريراً يتضمن حزمة الحوافز المقترح تقديمها لشركات الطيران المتعاملة مع المقصد السياحي المصري والتي سيكون من شأنها تحفيز حركة الطيران إلى مصر على أن تكون تلك الحوافز محددة بفترة سنة أو سنة ونصف على أقصى تقدير وأن يقوم الوزير بعرضها على وزير المالية المصري لإقراراها.

كما تم الاتفاق بين الجانبين على أن ينسق الوزير مع سلطات الطيران المدني المصري المعنية للنظر في إمكانية تخفيض رسوم الهبوط والخدمة والإيواء في المطارات المصرية ما يمثل تشجيعاً لتلك الشركات على تشغيل رحلات إضافية لمصر وذلك من خلال خفض تكلفة كل رحلة.

أشار الوزير إلى أنه سيتم خلال شهري مايو أو نوفمبر إعادة النظر في صيغة وآلية برنامج تحفيز العارض المقدم لمنظمي الرحلات على النحو الذي يحقق فائضاً في الدعم المقدم لمنظمي الرحلات الذين يقومون بتسيير رحلات إلى مصر وعلى أن يتم في تلك الحالة توجيه الفائض في هذا الدعم لدعم شركات الطيران نفسها.