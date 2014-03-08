أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«ممثلو الطيران» يتفقون مع «زعزوع» على مطالبة ألمانيا لبفع حظر السفر لمصر

  • مصر
  • 10
Google+ Print

أعلنت مجموعة من ممثلو شركات الطيران، «شركات Air Berlin- Air Cairo- Air Germania- Condor- Lufthansa- Spot Group- Tui Fly »، السبت، عن اتفاقهم على مخاطبة وزارة الخارجية الألمانية لحثها على إرسال وفد أمني إلى شرم الشيخ لتفقد الأوضاع الأمنية بها بهدف رفع حظر السفر إليها في أقرب وقت ممكن.

وعقد هشام زعزوع، وزير السياحة، اجتماع هاماً مع تلك الشركات لمناقشة الوضع الراهن، وبحث كيفية تطوير أسلوب دعم الطيران العارض، وتحفيزهم من أجل زيادة حركة السياحة الوافد إلى .

وقال الوزيرإنه تم الاتفاق مع الاتحاد الألماني لشركات الطيران علىأن إصدار الاتحاد تقريراً يتضمن حزمة الحوافز المقترح تقديمها لشركات الطيران المتعاملة مع المقصد السياحي المصري والتي سيكون من شأنها تحفيز حركة الطيران إلى مصر على أن تكون تلك الحوافز محددة بفترة سنة أو سنة ونصف على أقصى تقدير وأن يقوم الوزير بعرضها على وزير المالية المصري لإقراراها.

كما تم الاتفاق بين الجانبين على أن ينسق الوزير مع سلطات الطيران المدني المصري المعنية للنظر في إمكانية تخفيض رسوم الهبوط والخدمة والإيواء في المطارات المصرية ما يمثل تشجيعاً لتلك الشركات على تشغيل رحلات إضافية لمصر وذلك من خلال خفض تكلفة كل رحلة.

أشار الوزير إلى أنه سيتم خلال شهري مايو أو نوفمبر إعادة النظر في صيغة وآلية برنامج تحفيز العارض المقدم لمنظمي الرحلات على النحو الذي يحقق فائضاً في الدعم المقدم لمنظمي الرحلات الذين يقومون بتسيير رحلات إلى مصر وعلى أن يتم في تلك الحالة توجيه الفائض في هذا الدعم لدعم شركات الطيران نفسها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري