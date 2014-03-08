Lupita Nyong'o سندريلا سمراء بإطلالات ساحرة

لفتت الممثلة Lupita Nyong'o الأنظار باختياراتها الأنيقة منذ أن لمع اسمها في احتفالات هوليوود في نهاية العام الماضي، وقد حرصت على إبهارنا في كل مرة تطل فيها على السجادة الحمراء.

تعلم Lupita أن الألوان القوية الملفتة هي الأنسب للون بشرتها، وتساعدها لتظهر بلوك عصري جذاب، وهذا ما نشاهده في معظم إطلالاتها، ففي حفل الأوسكار ظهرت الممثلة بلوك كلاسيكي رائع باللون الأزرق من "Prada" خطفت به قلوب المتابعين حول العالم حين ذكرت بأنه يذكرها بموطنها في نيروبي، لتكتظ شبكات التواصل الاجتماعي بكلمات الإعجاب باللون الأزرق النيروبي، أما احتفال ما بعد الأوسكار فقد تألقت النجمة بفستان باستيل ناعم من "Miu Miu ".

في حفل Golden Globeds كانت Lupita Nyong'o متألقة بلوك مبهر جذاب باللون الأحمر الذي أضاف إشراقة إضافية للون بشرتها، وقد لفتنا التصميم الرائع بالرداء الخلفي الطويل لذلك الفستان، أما في حفل Bafta فقد اختارت النجمة اللون الأخضر بفستان أنيق من "Dior " لتظهر به على السجادة الحمراء.

لا تتوقف Lupita Nyong'o عن مفاجأتنا في جميع إطلالاتها، ومن الطبيعي أن نسجل إعجابنا بذوقها الأنيق والمتجدد.

شاهدي معنا كيف تألقت Lupita في موسم السجادة الحمراء لهذا العام، وأخبرينا برأيك



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