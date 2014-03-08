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استمتعي بصيف مشرق مع أزياء جورج شقرا

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استمتعي بصيف مشرق مع أزياء جورج شقرا استمتعي بصيف مشرق مع أزياء جورج شقرا

استوحى المصمّم جورج شقرا مجموعته الصيفيّة للأزياء الراقية من مرحلة الخمسينيات، وبرز فيها اهتمامه المعتاد بأدق التفاصيل، فجاءت ساحرة بتنوّعها، مع تصاميم هندسية غنيّة زيّنت الظهر في معظم القطع. تشكيلة واسعة من الفساتين أغنتها الأقمشة، من الكريب والحرير والاورغنزا والتول الرقيق الشفاف والغيبور... وكعادته طوّع جورج شقرا البلاستيك والمعادن بأشكالها المشعة وأدخلها في تصاميمه.
وشكلت المجموعة لوحة فنية مشعة بالألوان المتنوعة والمتناسقة، من الليموني والأصفر والوردي، والبنفسجي والفوشيا والأخضر بالاضافة الى ألوان الباستيل والأبيض ...مما زاد من بريقها وسحرها.
واختتم جورج شقرا العرض بفستان العرس الذي تداخل فيه اللون الأبيض الحالم الى جانب اللون الوردي الرقيق، فجمع الرومانسية بالشكل الملكي...

 

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سيدتي