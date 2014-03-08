توافد أنصار مبارك إلى أكاديمية الشرطة بالتزامن مع محاكمته

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قبل نظر القضية المعروفة اعلامياً بـ ” محاكمة القرن ” والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، توافد أعداد كبيرة من أنصار مبارك من جماعة اسفين يا ريس وابناء مبارك والذين حضروا وبحوزتهم الميكروفونات والافتات المؤيدة له.

وردد المشاركون أغنية “اخترناك “، وهتفوا قائلين: ” قوم يا مبارك وارفع راسك احنا واثقين فى اخلاصك ..وشوفنا الذل وشوفنا العار بعد مبارك الطيار ..يا ابن اخويا ويا ابن عمى مبارك من لحمى ودمى ..هو مبارك عمل ايه يا صابر صبر ايوب واحد اثنين ايام مبارك فين ..شد حيلك يا ابو علاء البراءة جيه جيه ..شد حيلك يا ابو جمال ياللى عمرت الجبال”.