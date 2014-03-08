زراعة أسيوط : 300 ألف فدان لزراعة الذرة شامية للموسم الصيفي

أكد المهندس احمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط على انتظام برامج نقل الأسمدة بمحافظة أسيوط من أجل زراعة المحاصيل الصيفية وأهمها زراعة القطن والذرة الشامية و الرفيعة .

وأشار المهندس احمد رفعت إلى إهتمام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بتنمية زراعة القطن حيث انه أعطى تعليماته بتحديد موعد مع الشركة القابضة لتحديد سعر القطن وبالتالي تشجيع زراعته بالمحافظة، مضيفاً أن المساحة المتوقعة لزراعة القطن تبلغ 5 ألاف فدان بينما تبلغ المساحة المتوقعة لزراعة الذرة الشامية والرفيعة حوالى 300 ألف فدان لافتا أن إنخفاض المساحة المزروعة من القطن يرجع إلى عدة أسباب تسويقية .

وأوضح رفعت ان الحل للمشاكل التسويقة لمحصول القطن هو تدخل الجمعيات التعاونية وعدم قصر شراء المحصول على عدد محدد من الشركات حيث أن الجمعيات التعاونية تكون حريصة على تحقيق مصلحة الفلاح وتوفير ارباح كبيرة له وبالتالى القضاء على احتكار الشركات لمحصول القطن والتي تضر بالفلاح وتؤدى إلى خسارته مشيرا إلى ان زراعة القطن فيما مضى كانت تتعدى 120 فدان .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن زراعة القمح للعام الحالي بلغت حوالى226 ألف فدان مشيرا إلى أن هذه النسبة فى زراعة القمح لم تحدث من قبل فى محافظة أسيوط حيث ان العام الماضي بلغت نسبة المساحة المزروعة من القمح حوالى 210 ألف فدان وترجع هذه الزيادة إلى السعر الذي تم إعلانه لأردب القمح حيث بلغ سعر الأردب حوالى 420 جنية للأردب .

ومن جانبه أشار المهندس احمد رفعت إلى عدم رضاء وزير الزراعة عن التعديات الزراعية منوها أن وزير الزراعة سيشرف بنفسه على إجراءات إزالة التعديات الزراعية فى مختلف المحافظات بالجمهورية من أجل القضاء عليها نهائيا .