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انتظام الدراسة بجامعة السويس

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انتظام الدراسة بجامعة السويس انتظام الدراسة بجامعة السويس

جامعة السويس

شهدت جامعة السويس، صباح اليوم، انتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب وبدء الدراسة بشكل رسمي وطبيعي فى كليات الجامعة السته ، كما انتظمت الدراسة فى 3 مدارس خاصة ، حيث من المنتظر أن تنطلق الدراسة بشكل كامل فى المدارس الحكومية غدا الأحد .

وقال الدكتور سيد الشرقاوي، نائب رئيس جامعة السويس، إن الدراسة انتظمت صباح اليوم والدكتور ماهر مصباح، رئيس الجامعة قام بعمل جولة تفقدية وزيارة الكليات والحديث مع الطلاب والأساتذة ومتابعة تنفيذ الجداول الدراسية بالكليات التى تشهد اليوم محاضرات .

وقال اللواء حسن عيد، حكمدار السويس فى تصريحات خاصة أن هناك استنفار أمني بجميع المناطق بالمحافظة وتأمين الدراسة بالجامعة المدارس التي بدأت اليوم وهناك خطة أمنية محكمة لتأمين المدارس الحكومية غداً عن طريق الدوريات الراكبة وضباط المباحث الجنائية.

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