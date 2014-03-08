صحيفة إماراتية : مصر تسعى إلى تنويع علاقاتها بما يحقق مصالحها

قالت صحيفة الخليج الإمارتية،، أنه عندما يصف وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بأنها “صعبة” إنما يقدم توصيفا سياسيا لعلاقات تمر بأزمة قد تتحول إلى الأسوأ إذا لم تتفهم الولايات المتحدة مواقف مصر ومصالحها التى لم تعد هى نفسها كما كانت قبل ثورة 30 يونيو.

وأضافت “علاقات صعبة” لأن مصر بعد ثورة 30 يونيو هي غيرها قبلها ، الولايات المتحدة تريد مصر ولكن مجرد دولة ملحقة بالسياسة الأمريكية ، دولة بلا دور قومي أو إقليمي ، أما مصر الثورة فتريد استرداد دورها وقرارها وسيادتها وقوتها تريد أن تنوع علاقاتها بما يحقق مصالحها العليا وتخرج من قيود السياسة الأمريكية ، وهنا تكمن العقدة وهنا مكمن الصعوبة.

وأوضحت الصحيفة، أنه عندما قامت ثورة 30 يونيو واقتلعت الإخوان من السلطة وصحح مسار 25 يناير ، شعرت الولايات المتحدة أنها فقدت مرتكزا أساسيا من مرتكزات سياستها الإقليمية كانت راهنت على أنه سيقوم بدوره إلى أمد غير منظور.

أ ش أ