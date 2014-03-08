أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صحيفة إماراتية : مصر تسعى إلى تنويع علاقاتها بما يحقق مصالحها

Google+ Print
صحيفة إماراتية : مصر تسعى إلى تنويع علاقاتها بما يحقق مصالحها صحيفة إماراتية : مصر تسعى إلى تنويع علاقاتها بما يحقق مصالحها

نبيل فهمي وزير الخارجية

قالت صحيفة الخليج الإمارتية،، أنه عندما يصف وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بأنها “صعبة” إنما يقدم توصيفا سياسيا لعلاقات تمر بأزمة قد تتحول إلى الأسوأ إذا لم تتفهم الولايات المتحدة مواقف ومصالحها التى لم تعد هى نفسها كما كانت قبل ثورة 30 يونيو.

وأضافت “علاقات صعبة”  لأن مصر بعد ثورة 30 يونيو هي غيرها قبلها ، الولايات المتحدة تريد مصر ولكن مجرد دولة ملحقة بالسياسة الأمريكية ، دولة بلا دور قومي أو إقليمي ، أما مصر الثورة فتريد استرداد دورها وقرارها وسيادتها وقوتها  تريد أن تنوع علاقاتها بما يحقق مصالحها العليا وتخرج من قيود السياسة الأمريكية ، وهنا تكمن العقدة وهنا مكمن الصعوبة.

وأوضحت الصحيفة، أنه عندما قامت ثورة 30 يونيو واقتلعت الإخوان من السلطة وصحح مسار 25 يناير ، شعرت الولايات المتحدة أنها فقدت مرتكزا أساسيا من مرتكزات سياستها الإقليمية كانت راهنت على أنه سيقوم بدوره إلى أمد غير منظور.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري