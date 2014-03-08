“زعزوع” يلتقي بشركات الطيران الألمانية لبحث سبل زيادة رحلاتها لمصر

إلتقى وزير السياحة هشام زعزوع بمجموعة من ممثلى أهم شركات الطيران المتعاملة مع المقصد السياحى المصرى فى المانيا ، وهم ممثلو شركات Air Berlin- Air Cairo- Air Germania- Condor- Lufthansa- Spot Group- Tui Fly لمناقشة سبل زيادة رحلات تلك الشركات على ضوء أن الطيران هو حجر الأساس لنجاح مصر سياحياً لأنه وسيلة الوصول الرئيسية إليها.

وناقش الوزير وممثلو شركات الطيران خلال الاجتماع الذى تم فى الجناح المصرى على هامش مشاكة الوزير فى بورصة برلين الدولية للسياحة التى تقام خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الحالى ، الوضع الراهن للمقصد السياحى المصرى واصدار عدة دول أوروبية لتحذيرات سفر لسيناء ومدينة شرم الشيخ من الناحيتين الأمنية والفنية .

و اتفق زعزوع مع الشركات على أن يقوم الإتحاد الألمانى لشركات الطيران بإصدار تقرير يتضمن حزمة الحوافز المقترح تقديمها لشركات الطيران المتعاملة مع المقصد السياحى المصرى والتى سيكون من شأنها تحفيز حركة الطيران لا سيما العارض منها إلى مصر على أن تكون تلك الحوافز محددة بفترة سنة أو سنة ونصف على أقصى تقدير وأن يقوم الوزير بعرضها على وزير المالية المصرى لإقراراها.

كما تم الإتفاق خلال الإجتماع على أن يقوم الوزير بالتنسيق مع سلطات الطيران المدنى المصرى المعنية للنظر فى إمكانية تخفيض رسوم الهبوط والخدمة والإيواء فى المطارات المصرية مما يمثل تشجيعاً لتلك الشركات على تشغيل رحلات إضافية لمصر وذلك من خلال خفض تكلفة كل رحلة.

وأشار الوزير إلى أنه سوف يتم خلال شهر مايو أو شهر نوفمبر إعادة النظر فى صيغة وآلية برنامج تحفيز الطيران العارض المقدم لمنظمى الرحلات على النحو الذى يحقق فائضاً فى الدعم المقدم لمنظمى الرحلات الذين يقومون بتسيير رحلات إلى مصر وعلى أن يتم فى تلك الحالة توجيه الفائض فى هذا الدعم لدعم شركات الطيران نفسها.

وأكد ممثلو شركات الطيران وزير السياحة ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارة وشركاتهم لتكثيف الحملات الترويجية المشتركة لمصر فى السوق الألمانى والتركيز خلال الفترة القادمة على دعوة ممثلى أهم وسائل الإعلام الألمان لزيارة مصر للوقوف على أرض الواقع على طبيعة الأوضاع فى البلاد والعمل على تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى.

وأتفق ممثلو شركات الطيران المذكورة على أنهم سوف يقومون بمخاطبة وزارة الخارجية الألمانية لحثها على إرسال وفد أمنى إلى شرم الشيخ لتفقد الأوضاع الأمنية بها بهدف رفع حظر السفر إليها فى أقرب وقت ممكن.

أ ش أ