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نصائح لحمام طفلك بدون دموع

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نصائح لحمام طفلك بدون دموع نصائح لحمام طفلك بدون دموع

تجد الأم لأول مرة صعوبة في بداية الولادة في القيام بتنظيف جسد مولودها، خاصة وأنها ليست لديها الخبرة المناسبة للتعامل معه.
نصائح لكل أم:
- اغسلي يديك جيداً، واخلعي ملابس مولودك، وامسحي جسمه بعناية خاصة عند المقعدة باستخدام قطعة قطن مبللة، ولا تنسي ثنيات الجسم، التي تتراكم فيها الأوساخ.
- إذا كنت تحممين طفلتك فاحرصي بتمرير القطنة من الأمام إلى الخلف؛ حتى لا تنتقل الطفيليات من فتحة الشرج للأمام.
- لا تتركي مولودك وحده على مائدة الغيار، وفي الماء يكفي استخدام قطعة من القطن مبللة بالماء المعدني؛ لتنظيف وجهه، ولا تنسي الثنيات عند الرقبة، وخلف الأذنين مع تجفيفها جيداً.

- استخدمي الصابون لتنظيف باقي الجسم برقة، وباستخدام قفاز أو بدونه.
- ابدئي بالرقبة ولا تنسي الثنيات، ثم الذراعين والبطن والفخذين والساقين.
- تحدثي معه أثناء الاستحمام، ابتسمي له واحرصي على ألا يبرد، وذلك بعدم تعرض جسمه للهواء.

- ضعي يدك اليسرى تحت كتفه على أن يرتكز برقبته من الخلف على راحة يدك، أما يدك اليمنى فضعيها تحت فخذيه، وابدئي في وضعه في الماء من القدم حتى الأكتاف.
- عندما يعتاد على الحمام ابعدي يدك اليمنى عن فخذيه؛ حتى يستطيع أن يلعب بقدميه في الماء.
- اشطفي جسمه من الصابون باليد اليمنى.

- ادعكي شعره بدون ضغط أو فرك بقليل من شامبو الأطفال، أو الصابون الخاص.
- اغسلي رأسه يومياً؛ للتخلص من القشرة.
- زيادة يمكن أن تصيب رأس طفلك بالالتهاب والاحمرار.

- اشطفي الرأس باستخدام راحة اليد كالملعقة، والأطفال يكرهون الإحساس بالماء على وجوههم.
- امسكي رأسه بدون خوف، فهو لين في المنتصف، وهي المنطقة الخاصة بعظم الجمجمة التي لم تتم بعد.
- عندما يخرج من الحمام يشعر بالخفة فاتركيه «يلعب» قليلاً قبل إخراجه من البانيو.

- مدديه على ترابيزة الغيار، وجففي شعره أولاً مع دعك الرأس، ثم ربتي جسمه برقة باستخدام الفوطة.
- جففي بطنه وذراعيه وساقيه ومقعدته ويديه وحول الأذن والعرقوب بدقة.
- استخدمي قفازاً قطنياً لمسح الثنيات خاصة إذا كان سميناً.

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سيدتي