نصائح لحمام طفلك بدون دموع

تجد الأم لأول مرة صعوبة في بداية الولادة في القيام بتنظيف جسد مولودها، خاصة وأنها ليست لديها الخبرة المناسبة للتعامل معه.

نصائح لكل أم:

- اغسلي يديك جيداً، واخلعي ملابس مولودك، وامسحي جسمه بعناية خاصة عند المقعدة باستخدام قطعة قطن مبللة، ولا تنسي ثنيات الجسم، التي تتراكم فيها الأوساخ.

- إذا كنت تحممين طفلتك فاحرصي بتمرير القطنة من الأمام إلى الخلف؛ حتى لا تنتقل الطفيليات من فتحة الشرج للأمام.

- لا تتركي مولودك وحده على مائدة الغيار، وفي الماء يكفي استخدام قطعة من القطن مبللة بالماء المعدني؛ لتنظيف وجهه، ولا تنسي الثنيات عند الرقبة، وخلف الأذنين مع تجفيفها جيداً.

- استخدمي الصابون لتنظيف باقي الجسم برقة، وباستخدام قفاز أو بدونه.

- ابدئي بالرقبة ولا تنسي الثنيات، ثم الذراعين والبطن والفخذين والساقين.

- تحدثي معه أثناء الاستحمام، ابتسمي له واحرصي على ألا يبرد، وذلك بعدم تعرض جسمه للهواء.

- ضعي يدك اليسرى تحت كتفه على أن يرتكز برقبته من الخلف على راحة يدك، أما يدك اليمنى فضعيها تحت فخذيه، وابدئي في وضعه في الماء من القدم حتى الأكتاف.

- عندما يعتاد على الحمام ابعدي يدك اليمنى عن فخذيه؛ حتى يستطيع أن يلعب بقدميه في الماء.

- اشطفي جسمه من الصابون باليد اليمنى.

- ادعكي شعره بدون ضغط أو فرك بقليل من شامبو الأطفال، أو الصابون الخاص.

- اغسلي رأسه يومياً؛ للتخلص من القشرة.

- زيادة الدهون يمكن أن تصيب رأس طفلك بالالتهاب والاحمرار.

- اشطفي الرأس باستخدام راحة اليد كالملعقة، والأطفال يكرهون الإحساس بالماء على وجوههم.

- امسكي رأسه بدون خوف، فهو لين في المنتصف، وهي المنطقة الخاصة بعظم الجمجمة التي لم تتم بعد.

- عندما يخرج من الحمام يشعر بالخفة فاتركيه «يلعب» قليلاً قبل إخراجه من البانيو.

- مدديه على ترابيزة الغيار، وجففي شعره أولاً مع دعك الرأس، ثم ربتي جسمه برقة باستخدام الفوطة.

- جففي بطنه وذراعيه وساقيه ومقعدته ويديه وحول الأذن والعرقوب بدقة.

- استخدمي قفازاً قطنياً لمسح الثنيات خاصة إذا كان سميناً.