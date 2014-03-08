رجال يحتفلون باليوم العالمي للمرأة بـ ” الكعب العالي “

قام 3 شبان لبنانيون توجيه تحية بسيطة ومرحة إلى كل أم وأخت وزوجة وحبيبة وصديقة، إلى كل أنثى، في ذكري اليوم العالمي للمرأة، ولكن على طريقتهم الخاصة، فما كان منهم إلا أن ارتدوا ملابسهم الرسمية، مع حذاء نسائي بكعب عالٍ، وراحوا يتجولون في أحد المراكز التجارية في لبنان.

سماح الحكيم، سمّار ووجيد الحتّي، قرّروا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة من خلال مبادرة غريبة أطلقتها حملة “Uf Chou Laziz” تحت عنوان “رجال بالكعب العالي”.

ولعل تلك العبارة البسيطة “لأنها امرأة، بحتِرِما من راسا لَكَعبا”، اختصرت كل الحملة ، لا شك أن طريقة التعبير عن احترامهم للمرأة جاءت من أبسط الأبواب، لكنها مجرد رسالة غرضها هو التأكيد على أهمية المرأة في المجتمع، وتشجيع النهوض بها في شتّى المجالات وتعزيز المساواة في الحقوق، بحسب ما أوضح القيمون على الحملة.

وقد أهدت “Uf Chou Laziz” الحملة إلى “كل أم وأخت وزوجة وخطيبة وصديقة وإلى كلّ النساء المذهلات في لبنان والعالم أجمع”.

يُذكر أنّ “Uf Chou Laziz” هي حملة قامت بها جمعية “Uf Concepts” الهادفة إلى إظهار الجانب المرح والجميل من لبنان، بالرغم من مشاكله، من خلال مقالب ورقصات ارتجالية مفاجئة وحملات متفرقة.