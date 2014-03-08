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نفاد أول دفعة من “هاتف سنودن” بساعات

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نفاد أول دفعة من “هاتف سنودن” بساعات نفاد أول دفعة من “هاتف سنودن” بساعات

صورة أرشيفية

كشفت شركة “فريدوم بوب” الأميركية عن بيعها كل مخزونها من هواتفها الذكية فائقة الحماية المعروفة بالاسم الحركي “سنودن فون” بعد 12 ساعة فقط من توفيرها للبيع.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها، أنها باعت أكثر من 100 ألف هاتف من هواتف “Privacy Phone”، لتضطر لوضع أكثر من 100 ألف مشتري على قائمة الانتظار، على الرغم من توقعها أن مخزونها يكفي حتى أواخر مارس.

ويرى المدير التنفيذي للشركة “ستيفن ستوكولز” أن النجاح الساحق للهاتف لا يرجع فقط إلى الكفاءة من الناحية الأمنية بل أيضاً لسعره ولأسعار الخدمات التي يقدمها.

يشار إلى أن هاتف “برايفسي فون” عبارة عن نسخة معدلة من هواتف “سامسونج جالاكسي 2″ ولكن بنظام “أندرويد” معدل وخصائص حماية إضافية مثل تقنية تشفير البيانات وخدمة ” Private Wi-Fi”، والتي من شأنها أن توفر للجهاز حماية فائقة لخصوصية مستخدمه يستحيل معها على أقوى الأجهزة الأمنية اختراقها، بحسب الشركة.

وكشفت الشركة أن نصف مخزونها المباع ليس سوى هواتف مستعملة بالفعل، حيث أن تتعامل مع الشركات المصنعة لشراء الهواتف، ثم التعاقد مع شركات آخرى لتعديل الهواتف وتجهيزها.

وتتوقع “فريدوم بوب” أن يتواصل نجاح “هواتف سنودن” في الأشهر المقبلة، حيث تشير توقعاتها إلى بيع ما بين 30 و 40 ألف هاتف شهريا، بعد الوفاء بطلبات الحجز في الفترة المقبلة.

ويبلغ سعر “هواتف سنودن” 189 دولار، بجانب خدمة اتصال صوتية ونصية مجانية لمدة 3 أشهر، وبعدها يمكن الحصول على خدمة شهرية نظير 10 دولارات.

 

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