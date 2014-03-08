بالصور.. ضبط معمل لتصنيع المتفجرات وسلاح “أر بى جى” بحوزة خلية إرهابية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط خلية إرهابية مكونة من سبعة أفراد خططوا لاستهداف عمل إرهابى كبير فى محافظة أخرى، وتابعوا حركات رجال الشرطة لتفجير سيارتهم عن بعد.

تم تشكل فريق بحث على مستوى عال برئاسة السيد العميد مدير إدارة البحث الجنائى ضم ضباط إدارة البحث الجنائى والإدارة العامة للأمن الوطنى بالدقهلية ، ورئيس فرع الأمن العام بالدقهلية ، حيث تم وضع خطة بحث شاملة بإشراف اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية ومساعد الوزير لقطاع الأمن ومساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى تم إسناد تنفيذها لفريق البحث ومن خلال تنفيذ بنود الخطة أسفرت الجهود والتحريات السرية عن قيام كل من “ابراهيم يحيى عبد الفتاح عزب” 24 سنة – طالب بالفرقة الرابعة – كلية الصيدلة جامعة المنصورة – ومقيم مساكن الجامعة – أول المنصورة، و “عبد الله محسن عبد الحميد العامرى” 27 سنة – ليسانس حقوق – ومقيم عمارة الشئون الإجتماعية بجوار إدارة مرور الدقهلية، و “محمد محسن عبد الحميد العامرى”- 23 سنة – دبلوم صنايع، و”أحمد محسن عبد الحميد العامرى” 30 سنة – بكالوريوس خدمة إحتماعية، و “مصطفى جلال محروس – 24 سنة – طالب بكلية الصيدله – ومقيم شارع مكة المكرمة – دائرة قسم أول المنصورة، و “محمد محمد حافظ شهبوب” 30 سنة – دبلوم تجارة – ومقيم 22 شارع سكة سندوب – برج الأمل – أول المنصورة، و “رضا محمد محمد إدريس – 20 سنة – دبلوم صنايع ومقيم 7 شارع أبناء مشتول – مدينة الإيمان – المطرية القاهرة، وآخرين جارى تحديدهم بتكوين تنظيم إرهابى إستهدف القيام بالحوادث الإرهابية بمدينة المنصورة وإستهداف ضباط وأفراد الشرطة وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية، وقد أمكن لهذا التنظيم إعداد كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بقصد إسقاط الدولة وإشاعة الفوضى والإنفلات الأمنى بالبلاد، ويقوم بتمويل هذا التنظيم بعض أعضاء جماعة الإخوان ، وأنهم يتخذون من الشقة الخاصة بالمتهم الثانى “عبد الله محسن العامرى” مقرًا لعقد إجتماعاتهم والترتيب والتخطيط لتنفيذ عملياتهم الإرهابية والإحتفاظ بها بالأسلحة والمتفجرات والأدوات التى قاموا بإعدادها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط عناصر هذا التنظيم الإرهابي المشار إليهم وتفتيشهم وتفتيش الشقة المشار إليها فقد تمكن فريق البحث من رصد عناصر التنظيم أثناء وجودهم بالشقة وتم ضبطهم وبتفتيش الشقة عثر بها على المضبوطات الآتية عدد “2″ بندقية آلى عيار 7.62 × 39 وعدد “2″ بندقية خرطوش ومعمل كامل لتصنيع المتفجرات و40 كيلو نترات لإستخدمها فى تصنيع المتفجرات وكمية من البارود الأسود والدافع وعدد “1″ آر بي جي “مُصَنّع – القسام” موصل بدائرة كهربائية للتفجير وكمية من إسطوانات دائرية الشكل تستخدم فى تعبئة المتفجرات بها شريط لاصق مغناطيسى تستخدم فى تفجير السيارات ومكبس يدوى وكمية كبيرة من المعدات والأدوات تستخدم فى تصنيع المتفجرات ومجموعة من الهواتف المحمولة موصلة بدوائر كهربائية وشرائح تستخدم فى التفجير عن بعد وكمية كبيرة من طلقات آلى وخرطوش من ذات عيار الأسلحة المضبوطه ومجموعة من الأوراق التنظيمية وأجهزة اللاب توب ومقياس آفو ميتر وأنابيب معملية.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا جميعهم بتكوينهم التنظيم الإرهابى لاستهداف ضباط وأفراد الشرطة وممتلكاتهم ، وكذا إستهداف المنشآت الهامة والحيوية لإحداث الفوضى بالمحافظة ومحاولة ضرب إستقرار جهاز الشرطة بها ، وأقروا بحيازتهم للأسلحة والمتفجرات والأدوات المضبوطه لإستخدامها فى أعمالهم الإرهابية.

وأضافوا بأنهم عقدوا العزم على تنفيذ عمل إرهابى كبير بإحدى المحافظات المجاورة للتمويه وعدم لفت نظر الأجهرة الأمنية بالدقهلية إليهم ، كما إعترفوا بأنهم قاموا برصد عدد من ضباط الشرطة وأفرادها العاملين بمديرية أمن الدقهلية ورصد تحركاتهم ومحل إقاماتهم وسياراتهم لإستهدافها عن طريق وضع المتفجرات التى يقومون بتصنيعها بتلك السيارات وتفجيرها عن بعد.