محمود سعد الدين للعربية:اليوم السابع سينشر معلومات خطيرة عن أسرار موافى

قال محمود سعد الدين مدير تحرير "اليوم السابع"، إن اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة المصرية، سيكشف عن كواليس وحوارات الغرف المغلقة والأسرار بين القصر الجمهورى والمجلس العسكرى والمخابرات العامة خلال فترة ثورة يناير حتى يوم تنحى مبارك، وهو ما سينشره "اليوم السابع"، تباعا على شكل سلسلة حلقات كاملة.

وأضاف سعد الدين فى مقابلة على شاشة العربية الحدث مع الإعلامية إنجى القاضى، أن شهادة اللواء موافى تأتى على لسان دوائر قريبة جدا منه، وتحكى عن كيفية تنحى مبارك وكيفية إدارة البلاد للمرحلة التالية لحكم مبارك.