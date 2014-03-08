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قيادي في «حماس»: لا نخجل من انتمائنا لـ«الإخوان»

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قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن حركته لا تخجل من انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين المسلمين، موجهًا انتقادات حادة لمصر بعد قرارها الأخير بحظر أنشطة الحركة وإغلاق مكاتبها.

وأكد «الحية»، خلال مسيرة حاشدة أمام مقر السفارة المصرية في غزة نُظّمت، الجمعة: «حماس لا تخجل من انتمائها أيديولوجياً لمدرسة الإخوان المسلمين، لكنها حركة مقاومة وطنية فلسطينية مستقلة ينحصر عملها في الساحة الفلسطينية».

ووصف «الحية» قرار محكمة الأمور المستعجلة في بأنه «خطوة غير موفقة يجب التراجع عنها»، مشددًا على أنه يمهد لعدوان إسرائيلي على قطاع غزة، على حد زعمه.

وتابع: «هذا حكم جائر وظالم وسياسي بامتياز يمهد لعدوان إسرائيلي جديد على غزة، نعتقد أن مصر قيادة وشعباً لا تريده»، مطالبًا السلطات المصرية بالوقوف أمام هذا المسلسل ووقفه بكل السبل «لأنه لا يخدم مصر ولا يخدم دورها كما أنه لا يخدم القضية الفلسطينية»، بحسب قوله.

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