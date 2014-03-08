أمطار رعدية تجتاح أسوان فجر اليوم.. وتوقف أعمال الصيد ببحيرة ناصر

تعرضت مدينة أسوان فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى موجة من الأمطار الرعدية المتوسطة التى أغرقت عددا من شوارع المدينة وأعاقت حركة السير بها، وحولت عددا من المناطق إلى برك من المياه فيما لم تؤثر الأمطار حتى الآن على الحياة بالمدينة.

> ولم ترد حتى الأن أية أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات بين المواطنين أو انهيارات فى المنازل خاصة بالقرى الواقعة شمال مركز أسوان، والتى كانت قد تعرضت منذ نحو ثلاثة أعوام إلى سيول جارفة أدت إلى تدمير العشرات من المنازل،

فيما تسببت الأمطار الرعدية والعواصف الترابية المصاحبة لها فى انعدام الرؤية في عدد كبير من المناطق وخاصة مناطق غرب النيل التى غطتها الأتربة.

وفي السياق نفسه، أوضح مصدر مسئول بالمحافظة أنه تم رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء تحسباً لوقوع أي حوادث ناتجة من انعدام الرؤية والامطار والتي غطت مناطق المدينة.

وأشار المصدر إلي أنه تم إبلاغ أصحاب المراكب واللنشات النهرية والفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان إلى منع سروحها خلال تلك الفترة نظرًا لارتفاع الأمواج وانعدام الرؤية نتيجة لتأثرها بالعاصفة الترابية والامطار الرعدية وذلك خشية من وقوع اية حوادث.

كما تم وقف أعمال الصيد داخل بحيرة ناصر لحين استقرار الأحوال الجوية وتحسن حالة الطقس.

وكانت محافظة أسوان قد تعرضت منذ عدة أيام لحالة من عدم استقرار حالة الطقس حيث ارتفعت درجات الحرارة بها وغطت الغيوم والسحب معظم مدن وقرى المحافظة.

أ ش أ