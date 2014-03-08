نادي الأسير: 22 أسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلى

كشف نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال وصل إلى 22 أسيرة.

وذكر النادي، في تقرير له، بالتزامن مع المرأة العالمي، أن سبع من هؤلاء الاسيرات محكومات، و15 موقوفات، و تقبع 17 منهن في سجن “هشارون الاحتلالي أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني.

وقال نادى الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت مؤخرًا الأسيرات “شيرين العيساوي” من القدس وتحتجز في مركز توقيف وتحقيق المسكوبية و ميسون سويطي، من الخليل و “نيرمين سالم”، من نابلس، وهي موظفة مؤسسة التضامن الحقوقية، وتقبع في مركز تحقيق “بيتح تكفا”، و”أحلام عيسى”، من قلقيلية، وتقبع في مركز تحقيق “عسقلان”، و”ريم حمارشة”، من جنين، وتقبع في مركز تحقيق “سالم”.

وأضاف أن محافظة نابلس سجلت أعلى عدد للأسيرات في سجون الاحتلال، حيث يبلغ عددهن 7، وهن: آلاء أبو زيتون، وتحرير القني، ووئام عصيدة، وفلسطين نجم، ومرام حسونة، وزينب أبو مصطفى، ونرمين سالم.

وذكر التقرير أن الأسيرة لينا الجربوني من بلدة عرابة البطوف تعتبر أقدم الأسيرات في سجون الاحتلال، حيث اعتقلت عام 2002، وتقضي حكماً بالسجن لـ17سنة، وأن أصغر الأسيرات هي مرام حسونة “18عامًا”.

وكشف عن أن هناك عددا من الأسيرات يعانين أمراضاً مختلفة، وهن: لينا الجربوني، وتعاني من التهاب حاد في المرارة، ولا تُعطى سوى المسكنات، والأسيرة نوال السعدي من جنين، وتعاني من ارتفاع في ضغط الدم وآلام حادة بالظهر.

وأوضح التقرير أنه من الأسيرات المريضات أيضا: أنعام الحسنات من بيت لحم وتعاني من مرض الشقيقة، والأسيرة آيات محفوظ من الخليل، وتعاني من فقدان البصر في العين اليمنى، وضعف حاد في البصر في العين اليسرى.

وذكر أن الأسيرة نهيل أبو عيشة من الخليل تعاني من الروماتيزم الحاد، والأسيرة رسمية بلاونة “53 عامًا” من طولكرم، وتعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وأشار نادى الأسير فى تقريره إلى أن إسرائيل تزج في سجونها أسيرتين مخطوبتين لأسرى، وهما: منى قعدان من جنين، واعتقلت بتاريخ 12 نوفمبر 2012، ولا زالت موقوفة، وهذا الاعتقال الثالث لها، وهي مخطوبة للأسير ابراهيم اغبارية، والقابع في سجن ‘جلبوع’، ويقضي حكماً بالسجن لثلاث مؤبدات و10 سنوات.

وأوضح أن الأسيرة دنيا واكد من طولكرم، التي اعتقلت بتاريخ 27 مايو 2013 مخطوبة للأسير محمد واكد، المحكوم بالسجن 29 سنة، والمعتقل منذ 11 عاما.

وأكد التقرير وجود أسيرتين من القدس المحتلة: شيرين العيساوي، وانتصار الصياد، ومحكومة بالسجن لسنتين ونصف.

> وقال إن الأسيرة رنا أبو كويك من رام الله، تقضي حكما بالسجن لثماني شهور و5 آلاف شيكل غرامة، في حين ما زالت الأسيرة لما حدايدة المعتقلة منذ 14 أكتوبر 2013، موقوفة.

وأكد أن الأسيرات يعانين من ظروف حياتية صعبة داخل سجون الاحتلال، لكون عدد منهن محرومات من أطفالهن وأخريات يعانين من أمراض مختلفة وهن بحاجة لعلاج، إضافة إلى المعاملة السيئة من قبل مصلحة سجون الاحتلال.

أ ش أ