أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

محمد عبد المقصود: «برهامي» بيقبض من المخابرات.. ولا ندافع عن مرسي

  • مصر
  • 15
Google+ Print

قال الدكتور محمد عبد المقصود، الداعية السلفي، إن «حزب النور قام بدور المحلل وهو مشارك في جرم الانقلاب »، مضيفًا أن «ياسر برهامي رجل تابع للمخابرات وبيقبضوا فلوس والأيام هتكشف وأنا تحت يدي وثائق».

وأوضح «عبد المقصود»، في لقائه على قناة «رابعة»، مساء الجمعة: «هل هناك من يزال يقول على مشايخ الدعوة السلفية مشايخ فهؤلاء ممهما حلفوا فهم كذبة، وأنا على استعداد أفضح أي واحد منهم يفتح فمه بكلمة».

وتابع: «نحن نخرج بطريقة شرعية ولا ندافع عن الدكتور مرسي، ولكن ندافع عن حقنا الشرعي، وهيئة ضد الإنقلاب ا تضم خمس هيئات هي (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - رابطة علماء أهل السنة - رابطة علماء الازهر - نقابة الدعاة -الهيئة الشرعية لحقوق والإصلاح)، بالإضافة إلى 56 عالم من وغيرها أصدروا بياناً يدعموا مواقفنا ويؤكدوا أن ما فعلناه هو الواجب شرعًا».

ووجّه رسالة لضباط الشرطة، قائلًا: «لا إكراه فى القتل حتى لو وضعوا السيف على رقبتك، وقالوا لك أقتل لا تقتل فنفسك ليس بأولى من نفس أخيك».

وواصل: «أنا لا استطيع أن ألوم العالم او الشيخ الذي يعلم أن ما يحدث باطل ويسكت عنه خوفاً لكن الإمامة في الدين لا تنال بالسكوت عن قول الحق فالدين مُنتصر بنا أو بيغيرنا، فالعلماء الذين سكتوا عن قول الحق فى هذا التوقيت: السكوت فى هذا التوقيت يؤدى الى استباحة عرض المسلمين».
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما