محمد عبد المقصود: «برهامي» بيقبض من المخابرات.. ولا ندافع عن مرسي

قال الدكتور محمد عبد المقصود، الداعية السلفي، إن «حزب النور قام بدور المحلل وهو مشارك في جرم الانقلاب »، مضيفًا أن «ياسر برهامي رجل تابع للمخابرات وبيقبضوا فلوس والأيام هتكشف وأنا تحت يدي وثائق».

وأوضح «عبد المقصود»، في لقائه على قناة «رابعة»، مساء الجمعة: «هل هناك من يزال يقول على مشايخ الدعوة السلفية مشايخ فهؤلاء ممهما حلفوا فهم كذبة، وأنا على استعداد أفضح أي واحد منهم يفتح فمه بكلمة».

وتابع: «نحن نخرج بطريقة شرعية ولا ندافع عن الدكتور مرسي، ولكن ندافع عن حقنا الشرعي، وهيئة ضد الإنقلاب ا تضم خمس هيئات هي (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - رابطة علماء أهل السنة - رابطة علماء الازهر - نقابة الدعاة -الهيئة الشرعية لحقوق والإصلاح)، بالإضافة إلى 56 عالم من السعودية وغيرها أصدروا بياناً يدعموا مواقفنا ويؤكدوا أن ما فعلناه هو الواجب شرعًا».

ووجّه رسالة لضباط الشرطة، قائلًا: «لا إكراه فى القتل حتى لو وضعوا السيف على رقبتك، وقالوا لك أقتل لا تقتل فنفسك ليس بأولى من نفس أخيك».

وواصل: «أنا لا استطيع أن ألوم العالم او الشيخ الذي يعلم أن ما يحدث باطل ويسكت عنه خوفاً لكن الإمامة في الدين لا تنال بالسكوت عن قول الحق فالدين مُنتصر بنا أو بيغيرنا، فالعلماء الذين سكتوا عن قول الحق فى هذا التوقيت: السكوت فى هذا التوقيت يؤدى الى استباحة عرض المسلمين».

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