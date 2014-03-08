انطلاق فعاليات بطولة «فزاع» للغوص الحر للجنسين 2014

انطلقت مساء امس الاول بمجمع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الرياضي فعاليات بطولة "فزاع" للغوص الحر للجنسين، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة 150 مشاركا، تم تقسيمهم الى ثلاث فئات، فئة المحترفين، وفئة مواطني الدولة ودول مجلس التعاون، وفئة الناشئين من عمر 12 14 سنة، ولاول مرة في تاريخ البطولة يشارك 4 من العنصر النسائي مع فئة المحترفين.

شهدت انطلاق البطولة التي حضرها حمد الرحومي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وجاسم محمد رئيس البطولات في مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث، شهدت منافسات قوية بين اكبر المحترفين في مجال الغوص الحر، حيث أقيمت على مدار ست ساعات 6 اشواط سجل خلال رقم جديد لم يسجل من قبل حيث قام الصربي برانكو بتسجيل هذا الرقم وهو 9.47 دقيقة، وبهذا الرقم احتل المركز الاول.

كما شهد اليوم الاول من البطولة منافسة قوية بين بطل العالم الروسي الكسي ووالدته ماريانا اللذين ينافسان على كأس بطولة هذا العام، وقد تأهل الى الدور الختامي الذي سيقام مساء اليوم (السبت) 30 بطلا بمعدل 10 متأهلين لكل فئة سواء المحترفين او المواطنين ودول مجلس التعاون والناشئين، وقد أرتأت اللجنة المنظمة للبطولة اضافين المشاركين الحادي عشر والثاني عشر كاحتياطيين اذا حدث سوء لاي من المتأهلين العشرة الاوائل.

وفي فئة المحترفين تصدر الصربي برانكو قائمة المتأهلين الى الدور الختامي بزمن وقدره 9.47 دقيقة، وفي فئة مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي جاء ناصر عبيد خلفان الرزي من الامارات بزمن وقدره 5.12 دقيقة، وفي فئة الناشئين من دولة الامارات جاء في المركز الاول محمد خالد الحمادي بزمن وقدره 2.21 دقيقة.

أرقام عالمية

وقالت سعاد درويش مدير إدارة البطولات بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالبطولة بمناسبة اليوم الأول لتأهيل المتسابقين:

"استقطبت البطولة هذا العام محترفين أصحاب أرقام عالمية في الغوص من دول عديدة بما فيها روسيا وكرواتيا وصربيا إضافة إلى مجموعة من النساء المحترفات والمصنفات ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم بما فيهم البطلة عن فئتها ورئيسة اتحاد الغوص الحر في روسيا السيدة ناتاليا مولجانوفا، فمشاركتها خير دليل على المستوى العالي للبطولة وخطوة نحو حث المشاركات النسائية من الإمارات وكافة دول المنطقة والعالم.

أجواء البطولة

في اليوم الأول من البطولة، زار وفد من الهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت برئاسة سامي فهد الابراهيم رئيس مجلس الادارة بالوكالة، حيث رافقهم في الجولة حسن المزروعي رئيس الاتصال الحكومي في مكتب سمو ولي عهد دبي، وخالد آل حسين مدير ادارة الرياضة في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالدولة، ومحمد خليفة بالهول مدير الاتصال الحكومي بالهيئة..

وتضمن الوفد كل من راشد مطلق المطيري، فيصل رسمان منصور، يوسف سلمان الرومي، رقية علي حسين اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت، كما تضمن الوفد الشيخ حمود المبارك الصباح نائب المدير العام لشؤون الانشاءات والصيانة في الهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت، والمهندس فلاح صالح المطيري مراقب ادارة الإنشاءات، حيث كان في استقبالهم حمد الرحومي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الذي قدم شرحاً وافياً عن البطولة للضيوف.