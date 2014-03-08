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وزير الإسكان يستقبل مجلس بلدي الحلوة

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وزير الإسكان يستقبل مجلس بلدي الحلوة وزير الإسكان يستقبل مجلس بلدي الحلوة

    استقبل معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي بمكتبه في الوزارة أمس المجلس البلدي لبلدية الحلوة.

ورحب الوزير في مستهل اللقاء برئيس المجلس عبدالله الخريف وأمين المجلس عبدالله العويرضي وأعضاء المجلس، مبرزا ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه في خدمة المواطنين بجميع مناطق المملكة وتوفير السكن المناسب للمواطنين الذين لا يملكون مسكنا.

وبين أن وزارة الإسكان عملت من خلال عدة محاور، تشمل ضخ المشروعات الإسكانية في جميع المناطق، وتوزيعها بآلية تكفل العدالة والشفافية لمن يستحق، روعي فيها عدد أفراد الأسرة وسن المتقدم وحالات الإعاقة والحالة الاجتماعية للأسرة بمكوناتها.

وتمنى رئيس المجلس البلدي لوزارة الإسكان التوفيق في مشاريعها لتوفير السكن المناسب للمواطنين في إطار ما تعيشه بلادنا من تنمية في جميع مناطقها. وجرى استعراض الاحتياجات الإسكانية بالمحافظة وفقا للإحصاءات السكانية والمساكن وسبل التعاون بين البلدية والوزارة فيما يخدم المواطنين في المحافظة.

حضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي علي بن إبراهيم الرويغ، ورئيس البلدية سعد بن محمد العجلانية، وراشد بن سليمان المشاري، وعبدالعزيز العون، وعبدالله بن سعد الداوود.

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