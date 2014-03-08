مدينة «سلطان الإنسانية» و«مشروع ميامي» يتفقان على نقل تقنية متطورة لعلاج الشلل

وقعت مدينة سلطان للخدمات الإنسانية ضمن فعاليات افتتاح "المؤتمر الطبي الدولي لإصابات الحبل الشوكي"، اتفاق انطلاق التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مشروع ميامي لعلاج الشلل التابع لجامعة ميامي الأميركية، وهي أحد أهم الجهات الدولية في مجال أبحاث وعلاج إصابات الحبل الشوكي، وشهد توقيع الاتفاق صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان أمين عام المؤسسة.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية الدكتور عبدالله بن زرعة، إن اتفاق التعاون مع مشروع ميامي لعلاج الشلل التابع لجامعة ميامي الأميركية سيحقق نقلة نوعية للمدينة في مجال علاج وتأهيل إصابات الحبل الشوكي وستساعد على نقل وتوطين تقنيات طبية متقدمة للمملكة، تعزز من خلالها قدرات مدينة سلطان للخدمات الإنسانية كأكبر مركز في المنطقة متخصص في التأهيل والتشخيص والتدريب والأبحاث، كما ستسهم في دفع جهود تدريب الكوادر الوطنية والمحلية بالمملكة وزيادة خبراتهم ومهاراتهم، باطلاعهم على أحدث التجارب السريرية والعلاجات التأهيلية والأبحاث العلمية المتعلقة بإصابات الحبل الشوكي التي تتوافر لدى مشروع ميامي.

وأضاف الدكتور بن زرعة: "وفي إطار هذا الاتفاق ستسعى مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية لجلب التجارب السريرية والتقنيات العلاجية الحديثة التي يعمل عليها مشروع ميامي للمملكة، وسيكون أهمها في المرحلة الحالية نقل تقنية زرع الخلايا الجذعية للمصاب بانقطاع الحبل الشوكي من خلايا جسمه، لتعوض جزءاً من حبله الشوكي المقطوع، لتكون هذه التقنية الحديثة متاحة للمصابين في المملكة وتصبح المملكة من الدوا الرائدة في تبني واستخدام هذه التقنية العلاجية المتطورة على مستوى العالم".

ونوه بأهمية العلاج عن طريق الخلايا الجذعية بالنسبة لإصابات الحبل الشوكي وما ستحدثه من نقلة نوعية كبيرة في جراحات المصابين بالشلل في المملكة، لما تحققه من نتائج إيجابية تساعد المصابين على التعافي والعودة لحياتهم الطبيعية، إذ تعتبر هذه التقنية من التقنيات العلمية الحديثة ويعمل عليها مشروع ميامي، مشيراً إلى القيمة المضافة لتعاون مدينة سلطان الإنسانية مع مشروع ميامي للشلل في تقنية العلاج بالخلايا الجذعية، خصوصاً وأن المملكة تشهد معدلات إصابة كبيرة من هذا النوع حيث تستقبل المدينة سنوياً من 550 إلى 600 حال إصابة في الحبل الشوكي معظمها من شريحة الشباب ونتيجة لحوادث مرورية.