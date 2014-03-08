3412 طالبًا وطالبة سعوديون يمثلون المملكة في جامعات الكويت

قال الملحق الثقافي في دولة الكويت عبدالمحسن بن عثمان الشبانة إن عدد الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين في الجامعات الكويتية الحكومية والخاصة بلغ 3412 طالبًا وطالبة يدرسون البكالوريوس والماجستير في التخصصات الطبيّة، والهندسية، والإدارية، والإنسانية، منهم 1389 طالبًا و2023 طالبة، يحضون جميعًا بمتابعة مستمرة من وزارة التعليم العالي ممثلة في الملحقية الثقافية بدولة الكويت.

ولفت إلى أن الجامعات الموصى بها في دولة الكويت هي: جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة التي تضم: جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية، والكلية الأسترالية.

وأبان أن الطلاب السعوديين المقيمين مع أسرهم في دولة الكويت يبلغ عددهم 3412 ينقسمون إلى قسمين الأول: 371 طالبًا وطالبة منضمين لبرنامج الإلحاق الدراسي، منهم 117 طالبًا وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والقسم الثاني 3041 طالبًا وطالبة يشملهم نظام المكافآت الشهرية التي تصرف لطلاب الجامعات السعودية وفقا للأمر الملكي رقم 302 / 8.

وتابع: "المكآفأة التي يحصل عليها طلاب الجامعة غير المنضمين لبرنامج الإلحاق بالكويت تبلغ 850 ريالا للتخصصات الأدبية، و1000 ريال للتخصصات العلمية، مبينًا أن الملحقية تتيح فرصة الإلحاق بالبرنامج والحصول على مكافأة زملائهم التي تقدر 4512 ريالا في الشهر، شرط الحصول على معدل (5ر2 من 4) من أجل تحفيز الطلاب والطالبات على الاجتهاد أكثر والتنافس في ميادين العلوم والمعرفة.

وأكد أن الملحقية الثقافية في الكويت تعمل على مدار الساعة من أجل خدمة هؤلاء الطلاب، والإشراف على مسيرتهم العلمية، والاجتماعية، والمالية، من خلال أكثر من 20 موظفا وموظفة سعوديين يشرفون على الطلاب والطالبات كل على حدا، ويتواصلون معهم عن طريق البريد الإلكتروني، والهاتف المحمول، أو الحضور إلى مقر الجامعة لتذليل أي صعوبات قد تعتريهم.

وقال الشبانة: إن الملحقية الثقافية تم إنشاؤها قبل أكثر من 40 عامًا، وتعمل على مساعدة الطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة، وتصدق يوميًا لهم مع الطلبة السعوديين ما يقارب 400 شهادة يوميًا وتتضاعف في نهاية العام الدراسي، علاوة على إيجاد التواصل بين الجامعات السعودية والكويتية لإتمام عملية تبادل الخبرات والزيارات العلمية، وعقد الاتفاقيات الأكاديمية.